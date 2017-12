Nepērc kaķi maisā jeb kā atrast izdevīgākos aviobiļešu piedāvājumus?

Eksotisks un tāls galamērķis - tagad vēl pieejamāks

Vispirms svarīgi saprast, kad un uz cik ilgu laiku ir vēlme doties uz iecerēto galamērķi. «Tāpat jāzina, vai arī nododamā bagāža būs nepieciešama, jo tas var izmainīt gala cenu «low-cost» aviokompāniju biļetēm. Visdārgāk uz ASV būs aizlidot vasaras mēnešos, bet vislētāk no septembra līdz maijam,» norāda Edgars. Piemēram, aviokompānija «KLM» piedāvājot lidojumu akcijas no Rīgas ap 300 eiro abos virzienos. Ar zemo cenu aviokompāniju «Norwegian» iespējams iegādāties biļetes pat ap 250 eiro lidojumam turp un atpakaļ. Tāpat izdevīgi biļešu piedāvājumi pieejami arī blogā «TravelFree», «Celakaja.lv» un «Facebook» grupā «Pēdējā brīža ceļojumi». «Zemo cenu aviokompānijas, kā «Wowair» un «Norwegian», piedāvā lidojumus uz ASV pat par 60 eiro vienā virzienā. Aizdošanās līdz Ķīnai pēdējos gados kļuvusi daudz lētāka, un tas šobrīd ir izdarāms pat par 300 līdz 350 eiro abos virzienos no Rīgas,» pastāsta Edgars.

Nokļūšana uz Kubu no Latvijas joprojām esot ļoti dārga, bet lidojumi, piemēram, no Vācijas ar «Eurowings» vai Apvienotās Karalistes ar «Thomson Airways» uz Kubu esot ļoti izdevīgi - ap 300 eiro abos virzienos. «Uz Itāliju ir vairāki tiešie lidojumi gan no Rīgas, gan Lietuvas ar «Ryanair», «WizzAir» un «AirBaltic». Aizlidot iespējams, sākot no 20 eiro turp-atpakaļ,» saka «TravelFree» izveidotājs. Lidojumi kopumā esot palikuši daudz lētāki un pieejamāki nekā pirms vairākiem gadiem.

Kādi galamērķi šobrīd modē?

Kādu laiku par trendu kļuvusi Bali sala, uz kurieni ir liels pieprasījums ne tikai sezonā, bet arī nesezonā. Cenas kļuvušas draudzīgākas un lidojumi pieejamāki. «Sala pievelk tūristus ar pirmatnīgām dabas ainavām, tropiskiem mežiem, vulkāniem, kā arī džungļu ieskautiem kūrortiem zilu lagūnu krastos. Var pavadīt brīvdienas pludmalēs, izzināt vietējo kultūras un filozofijas pasauli, uzkāpt vulkānos, pastaigāt pa džungļiem vai iemācīties sērfot un daudzas citas aktivitātes, kuras, iespējams, būs pirmo reizi. Pārsvarā ceļotāji vienmēr ir sajūsmā par salas brīvo atmosfēru un vietējo iedzīvotāju attieksmi pret tūristiem. Bali sala Latvijas iedzīvotājiem cenu ziņā ir ļoti draudzīga, kas nav mazsvarīgi,» salas popularitāti skaidro Edgars.

«Tā dēvētos «trendus» veido tūristi, ceļotāji, blogeri, mediji, aviokompānijas utt. Katrs tūrisma galamērķis «cīnās», lai tūristi brauktu un uzturētos pēc iespējas ilgāk. Pasaule mainās, ceļošana ir kļuvusi tik pieejama kā vēl nekad. Noteikti ar laiku «trendi» mainīsies, jaunas vietas kļūs daudz pieejamākas un atpazīstamākas,» pamato bloga izveidotājs.

Šogad atklāts jauns tiešais reiss uz Islandi ar zemo cenu aviokompāniju «WizzAir». «Cena fantastiska - no 30 eiro turp-atpakaļ. Pirms pāris gadiem vēl bija jāmaksā barga nauda, lai aizlidotu uz šo maģisko vietu, bet šobrīd var aizlidot lētāk nekā līdz Varšavai,» saka Edgars. Tādu piemēru esot daudz. Arī Malta kļuvusi vēl sasniedzamāka ar «Ryanair» atklāto tiešo reisu un zemajām cenām.

Kas ir «error fare» un vai tam var uzticēties?

«Lidojumu cenu kļūda jeb «error fare» ir dramatiski samazināta cena lidojumam, kas radusies kādas kļūdas dēļ. Tā var būt cilvēka kļūda, valūtas konvertācijas kļūda vai aprēķinos izlaistas degvielas piemaksas un nodevas. Šīs ir visbiežākās kļūdas, par kurām priecājas ikviens, kuram izdodas biļeti nopirkt,» skaidro Edgars.

Viņš iesaka cilvēkiem, kuri ir iegādājušies «error fare» biļeti, pagaidīt vismaz nedēļu, pusotru - nesteigties ar konkrētu plānu kalšanu un viesnīcu rezervēšanu, jo lidojums var tikt atcelts. «Taču parasti tas notiek tuvāko dienu laikā. Vietnē «Check my trip» var pārbaudīt savu biļeti, lai pārliecinātos, ka tavs «error fare» netiek atcelts. Ja biļetes rezervācijas numurs parādās šajā portālā, tad ir varbūtība, ka biļete netiks atcelta,» norāda Edgars.

Rudens un ziema ir periods, kad aviosabiedrības piedāvājot lidojumus par viszemākajām izmaksām. Cenu kritums uz galamērķiem var būt pat dramatisks, salīdzinot ar vasaru. Īpaši izdevīgi šajā periodā esot ceļot pa Eiropu, jo arī naktsmītņu cenas var būt vairākas reizes zemākas. Cenas mainoties visu laiku, ik pa minūtēm, ik pa stundām, atkarīgs no pieprasījuma. Ja lidojumam ir ielikta akcijas cena uz kādu konkrētu datumu, tad šī cena var mainīties ļoti ātri, atkarībā no aviokompānijas biļešu pārdošanas stratēģijas.



Kā neuzķerties uz viltus piedāvājumiem «Facebook»?

«Diemžēl tā ir realitāte – negodīgi ceļojumu pakalpojumu piedāvātāji. Ieteiktu vispirms pārbaudīt avotu, kas piedāvā vai iesaka šo ceļojumu. Ja tas ir jauns un nevienam nezināms avots, tad nepieciešams pārbaudīt īpaši uzmanīgi, izjautājot par visām detaļām, pirms pērkat ceļojumu,» iesaka Edgars.

Ja tā ir ceļojumu aģentūra, kurā tiek iegādāts ceļojums, tad vispirms noteikti vajadzētu pārbaudīt publiski pieejamo tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzi, kurā tiek reģistrēti visi tūrisma aģenti un tūrisma operatori, kas drīkst sniegt kompleksus tūrisma pakalpojumus Latvijā.

Lieliska nakšņošanas iespēja, no kuras nevajag baidīties

««AirBnb» iespējams rezervēt mājas, dzīvokļus, istabas, viesnīcas un cita veida vietas. Ja vēlies iepazīt citu kultūru, tad noteikti, braucot uz ārzemēm, vērts īrēt istabu vai dzīvokli no vietējiem iedzīvotājiem. Īpašnieks gan pastāstīs par labākajām vietām, gan arī zinās izdevīgākus ceļojuma maršrutus, kafejnīcas un ieteiks labākās apskates vietas un citreiz pat pagatavos brokastis vai piedāvās pievienoties uz vakariņām,» iedrošina Edgars. Arī viņš pats daudzkārt izmantojis šo pakalpojumu. «Tas ir ērti, izdevīgi, un ir tiešā komunikācija ar vietējiem iedzīvotājiem. Noteikti nevajadzētu baidīties, bet gan izmantot šo lielisko iespēju,» viņš piebilst.

Ieteicams variants ir arī «HomeAway», kas darbojas līdzīgi pēc «AirBnb» principa, bet uzsvars likts uz mājām, villām un dzīvokļiem. «Ja komforts un klusums nav tas svarīgākais, bet gribas ietaupīt naudu, noteikti ir vērts mēģināt «Hoste World». Viesnīcu rezervēšanai iesaku izmantot «HotelsCombined», kas piedāvā salīdzināt vairāku rezervāciju portālu («Booking», «Hotels» u.c.) viesnīcu cenas un dod iespēju nepārmaksāt/ietaupīt,» iesaka Edgars.

Edgars Plešs ceļojuma laikā Izraēlā. FOTO: no privātā arhīva

Hobiju pārvērš sapņu darbā

Lūgts pastāstīt par ideju veidot blogu, Edgars saka: «Viss sākās pirms aptuveni desmit gadiem. Mani ļoti interesēja ģeogrāfija, citu valstu kultūra, arī tas, kā cilvēki dzīvo citās pasaules vietās. Arī ceļošana bija sirdij tuva.»

Pirms trim gadiem radusies ideja par tūrisma blogu, kurā cilvēkiem nebūtu jāmaksā komisija par pakalpojumu – lidojumu, ceļojuma plānošanu vai kādu citu servisu. Ceļotgribētājiem tiek piedāvāta zemākā iespējamā cena bez jebkāda uzcenojuma. «Man ir liels prieks, ka varu šādi cilvēkiem palīdzēt ietaupīt ceļojot un atļauties vairāk. Iesākumā man nebija nekādu zināšanu par mājas lapu izveidi, digitālo mārketingu, bet tas neatturēja no bloga izveides. Iesaku nekad nebaidīties no jauniem izaicinājumiem vai iespējām, jo pēc tam būs laiks mācīties, lai idejas realizētu!» iedrošina Edgars.

«Protams, lai blogs attīstītos un būtu tāds, kā tas ir šobrīd, ir ieguldīts ļoti daudz darba - neskaitāmās negulētās stundas un liels gribasspēks, konsultācijas ar speciālistiem spēja virzīt blogu uz priekšu attīstībā. Nepārtraukti ir nepieciešams ieguldīt gan laiku, gan finanses jaunās idejās, tendencēs un to realizācijā,» stāsta autors.

Galvenā mērķauditorija iesākumā bijušas Baltijas valstis, pēc tam Austrumeiropa, bet nu jau šobrīd tā ir visa Eiropa. Šobrīd lielākā auditorija lapu apmeklē no Baltijas valstīm, Anglijas, Vācijas un Austrumeiropas. «Starp citu, Travelfree vislielāko popularitāti ir ieguvis Lietuvā. Protams, vēl ir kur augt,» piebilst Edgars.

Iesākumā bloga izveide bijis hobijs, kas apvienots ar pamatdarbu. «Darbojos un meklēju izdevīgākos ceļojumu piedāvājumus lasītājiem agri no rīta, vakaros un brīvdienās. Šo trīs gadu laikā notikusi vienmērīga izaugsme un iegūti daudzi sekotāji, kuri seko ik dienas un aktīvi izmanto ceļojumu piedāvājumus. Šobrīd lapu apmeklē vairāk nekā 300 000 apmeklētāju mēnesī, un sociālajā tīklā Facebook tai seko 93 000 cilvēku. Darbojos katru dienu un ar to pelnu arī iztiku. Prieks, ka varu ceļot un strādāt no jebkuras vietas pasaulē,» par rezultātu gandarīts ir Edgars.