100 dabas brīnumi: #53 Pieci iemesli doties uz Lielo Ķemeru tīreli tagad

Pirmkārt, atgriežoties no Ķemeru tīreļa, jums būs sajūta, ka esat izdarījis kaut ko labu savai dvēselei. Tā kā man ir lauzta kāja un es šai takā esmu bijis vismaz piecas reizes, Elizabete turp gāja viena. Es paliku mašīnā un vēroju tos, kas pelēcīgi un drūmi pazūd mežā un sārtiem vaigiem un starojošām acīm atgriežas pie savām mašīnām. Vai vēl labāk – turpina gājienu uz vilciena staciju. Purva taka lielu daļu apmeklētāju piespiež izkāpt no ierastās «mājas-mašīna-darbs» cilpas un liek pakāpeniski saplūst ar dabu.

Otrkārt, šī ir lieliska iespēja izkustināt kaulus un izstaigāt kādu lieki izdzertu alus kausu vai apēstu rasola karoti. Kāda sašutusi Ķemeru laipas apmeklētāja pat sūdzējusies «Latvia Travel» mājaslapā par lielo attālumu, kas jāveic no maksas autostāvvietas līdz purva takas sākumam. Šis attālums, starp citu, ir apmēram kilometrs, rēķinot turp un atpakaļ. Plus vēl 1,5 vai 3,5 kilometri atkarībā no fiziskās sagatavotības un dienas plāniem. Tā jums nav nekāda Gūtmaņala, kuru var nofotografēt, neizkāpjot no mašīnas, vai Raunas Staburags, pie kura var nokļūt 3 minūšu laikā pa ceļu, kas ir iekoptāks par dažu labu Rīgas ielu.

Treškārt, Ķemeru tīrelis ir fotogēniskākais dabas objekts Latvijā. Tas izskatīsies lieliski, arī fotografēts ar veco Nokia vai ziepjutrauku. Pieļauju, ka ikviena dabas fotogrāfa vai Instagram pavēlnieka zelta fonda neiztrūkstoša sastāvdaļa būs Ķemeru purva ainava ziemā vai saullēkts, kas sagaidīts skatu tornī. Negribu pārspīlēt fotografēšanas nozīmi, tomēr ikviens iemesls ir labs, ja tas liek doties ārā no mājas, un labāk lai sociālajos tīklos ir bilde no Ķemeru purva laipas, nevis karbonāde vai jauns mikseris.

Ceturtkārt, Ķemeru tīrelis izskatās satriecoši vienmēr, jebkurā gadalaikā un jebkurā garastāvoklī. Rudenī, kad daba citviet kļuvusi pelēcīga un depresīva, purvs kļūst krāsaināks nekā vasarā un sāk smaržot. Ziemā, kad aizsalst purva ezeriņi, purvs piesnieg balts un saulē vizuļo, kļūstot par neaprakstāmu piedzīvojumu distanču slēpotājiem. Pavasaros purvu piekliedz putnu bari un piezied tikai augstajam purvam raksturīgie augi. Lai kad jūs dotos uz šejieni, tas būs sagatavojis pārsteigumu.

Piektkārt, Ķemeru tīreļa taka ir tikai neliela daļa no tā, ko sniedz Ķemeru Nacionālais parks. Reti kur Latvijā ir iespējams vienkopus piedzīvot tik spilgtu dabas bagātību. Jau pats Ķemeru ciems ar savu vēsturi, ķirzaciņu, savdabīgo kūrorta arhitektūru, sanatoriju un Meža māju. Daudzās putnu vērošanas vietas pie Slokas ezera, Dunduru pļavās un pie Kaņiera. Zaļā kāpa un sērūdens avoti Raganu purvā. Kaņiera ezera, dumbrāju un Bigauņciema dabas takas. Zvejnieki, romantiskie saullēkti un kūpinātas zivis netālajā Lapmežciemā.

