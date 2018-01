Pasaulē popularitāti gūst veselības tūres: ceļo un kļūsti vesels!

Tik daudziem no mums patīk ceļot, lai atklātu kādu jaunu pasaules nostūri, izkāptu no savas komforta zonas vai vienkārši nedaudz aizmuktu no ikdienas. Neapšaubāmi, ceļojumi ir liels iedvesmas avots, bet tie var būt arī «pote» tavai veselībai un labklājībai. Tieši tāpēc nav pārsteigums, ka veselības tūres kļūst arvien populārākas visā pasaulē. «Popsugar» skaidro šāda ceļojumu veida būtību un iemeslus, kāpēc tie varētu būt piemēroti tieši tev.