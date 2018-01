Kino, džezs, dārglietu medības un vīns: ko redzēt un piedzīvot Viļņā

Baltijas īsfilmu festivāls

Apmeklē lielāko īsfilmu festivālu Baltijas valstīs, kurā tiek prezentētas jaunākās un labākās īsfilmas no visas pasaules. Vienpadsmit gados festivāls Lietuvā kļuvis par unikālu platformu, kurā tiek demonstrētas ne tikai Eiropas, bet arī pasaules mēroga profesionālas īsfilmas, ko prezentē nākamie talantīgie filmu veidotāji. «Lietuvas īsfilmu festivāls» notiks no 11. līdz 18. janvārim.

Avangarda kino krusttēva Jona Meka pilsēta

Ja vēlies izjust kino mākslu, dodies uz Jona Meka vizuālo mākslas centru. 2007. gadā to atklāja pats avangarda kino krusttēvs Jons Meks. Tā ir vieta gan māksliniekiem, gan retrospektīvām darbu apskatēm no visas pasaules. Meka mākslas centrs piedāvā izcilas izstādes, kino filmas, instalācijas un izrādes, pievēršot īpašu uzmanību Lietuvas Džordža Macjuna dibinātajai Fluxus kustībai. Avangarda kino krusttēvs dzimis 1924. gada 24. decembrī. Šobrīd Jons Meks dzīvo Ņujorkā. Viņa darbi tiek izstādīti muzejos un festivālos visā pasaulē. 2007. gadā viņš pabeidza 365 īsfilmu sēriju, ko izlaida internetā - vienu filmu katru dienu -, un kopš tā laika turpināja dalīties ar jauniem darbiem savā tīmekļa vietnē. Kino un māksla, tā ir viena no Viļņas bagātībām.

Mākslas centra adrese: Malunu g. 8, Uzupis, Viļņa 01109.

Džeza mūzikas baudītājiem

Ja esi elektronikas, džeza, pop un ambienta maigās mūzikas skaņu piekritējs, iesakām apmeklēt lietuviešu grupas «Leon Semov & Jazzu» koncertu «Spēles beigas» (Game Over), kurš notiks 2018.gada 24.februārī plkst. 20:00 «Siemens Arena». Koncerta programmā paredzēts arī melodijas atspoguļot ar precīzām un krāsainām video projekcijām.

Dārglietu medības

Kā katru gadu, pavasarī Lietuvas galvaspilsētā Viļņā notiks Starptautiskā Baltijas juvelierizstrādājumu izstāde «Dzintara ceļojums» (Amber Trip). Vienīgais juvelierizstrādājumu pasākums Baltijas valstīs, kuru apmeklēs profesionāli juvelieri un dizaineri, kā arī tehnoloģisko iekārtu ražotāji. Pasākums ietver jaunāko juvelierizstrādājumu tehnoloģiju prezentāciju, tendences dzintara juvelierizstrādājuma un amatniecības tirgus attīstībā. Izrāde ir ekskluzīva platforma darījumiem, starptautiskiem līgumiem un ekonomikas forumiem. «Dzintara ceļojuma» (Amber Trip) rīkotajos forumos piedalās vissvarīgākie izejmateriālu piegādātāji no visas pasaules, piemēram, Krievijas, Ukrainas un Polijas. Forumos tiek risināti svarīgi jautājumi saistībā ar neapstrādāta dzintara piegādi, juvelierizstrādājumu izskatu u.c. Izstāde notiks no 14. līdz 17. martam.

Pasākums vīna cienītājiem

Vīna izstāde «Vīna dienas» (Vyno Dienos) ir lielākais Baltijas valstu vīna un stipro alkoholisko dzērienu pasākums, kurā satiekas profesionāļi un gala patērētāji. Profesionālajiem vīna pasniedzējiem, ekspertiem un rakstniekiem, kas vēlas izbaudīt visjaunāko informāciju, tas ir īstais laiks, lai iedvesmotos. Vīna dienas notiks no 4. līdz 5. maijam.

Virtuālā realitāte muzejā

Atklāj Viļņu caur tehnoloģijām un virtuālo realitāti. NEmuzejs, kurš ir viens no tehnoloģiju muzejiem Eiropā, aicina atklāt Viļņu! 700 gadu ilga vēsture atdzīvojas iespaidīgā 15 minūšu virtuālajā ceļojumā ar jaunākajām video un datortehnoloģijām.

Muzejs atrodas Vokieciu g. 4. Vairāk par muzeju interneta vietnē nemuziejus.lt.