Pirmie alpīnisti no Latvijas uzkāpj Akonkagvā «pa otru pusi»

28. janvārī divi Latvijas alpīnisti, Kristaps un Kristīne Liepiņi, uzkāpa Dienvidamerikas (un visas Dienvidu, kā arī Rietumu puslodes) augstākajā virsotnē Akonkagvā (6962 m), kura atrodas Argentīnā, netālu no Čīles robežas, portālam TVNET ziņo paši alpīnisti. Šis kāpiens bija īpašs ar to, ka pirmo reizi kāds no Latvijas alpīnistiem Akonkagvas virsotnē uzkāpa ne pa «klasisko» (visvieglāko) kāpšanas ceļu, bet gan pa krietni vien sarežģītāku, grūti pieejamo Poļu ledāja pusi, izvēloties «Polish Direct» kāpšanas ceļu.