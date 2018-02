Sešas Itālijas salas, kuras vietējie negribētu atklāt tūristiem

Ja vēlies doties uz kādu no populārajām Itālijas salām, piemēram, Kapri, ierodoties, visdrīzāk, jutīsies tā, it kā kopā ar tevi šajā vietā atrodas vēl puspasaule. Lai arī tūristu iecienītās vietas ir plaši apmeklētas ne tikai vasaras, bet arī citās sezonās, paši itāļi brīvdienas labprāt izbauda mierīgākās vietās. Portāls «CNtravel» apkopojis sešas Itālijas salas, uz kurām atpūsties bieži vien dodas paši itāļi, turklāt viņi ļoti labprāt tās pasargātu no tūristiem!