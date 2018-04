Ivars Kalniņš iesaka savus iecienītākos ceļojumu galamērķus

«Tā kā mana profesija ir saistīta ar dažādiem izbraucieniem, ceļošana man ir kļuvusi teju par ikdienas nodarbi. Arī laikā, kad esmu brīvāks no darbiem, dodos ceļojumos kopā ar sievu un bērniem, kur reizēm pat svinam dažādus svētkus un sagaidām Jauno gadu. Galvenokārt ceļojam uz eksotiskākām zemēm – esam bijuši Āfrikas valstīs, Āzijā, Dienvidamerikas valstīs un citur,» atzīst aktieris.

Iemīlējies spāņu pasaulē

«No pēdējā laika ceļojumiem man atmiņā ir palicis brauciens uz Portugāli. Šo reģionu mēdzu apceļot bieži – man ārkārtīgi simpatizē spāņu pasaule – tās daba un kultūra. Arī šoreiz Portugāle patīkami pārsteidza – devāmies uz pilsētu Faru, kura ir pazīstama ar tās skaistajiem smilšu krastiem. Ja reiz izdodas apmeklēt Portugāli, noteikt nevajadzētu palaist garām Porto. Arī šī pilsēta ir ārkārtīgi skaista, taču ceļotājiem būtu jāņem vērā, ka šeit ir atklātāka jūra un pilsētas klimats ir mazliet mežonīgāks nekā citviet, tādēļ uz Porto būtu vēlams paņemt līdzi arī siltākas drēbes,» neslēpj Ivars Kalniņš. «Manuprāt, ideālais laiks ceļojumam uz Portugāli būs oktobris vai maijs – šajā laikā gaisa temperatūra šeit sasniedz +25 līdz +27 grādus.»

«Salīdzinoši nesen biju aizbraucis uz Kubu. Savulaik šeit valdīja nelabvēlīga politiskā situācija un uz šo valsti bija teju vai bīstami ceļot, taču tagad viss ir nomierinājies un to noteikti vajadzētu izmantot. Kuba ir ārkārtīgi skaista un šarmanta valsts ar brīnišķīgu dabu, okeānu un kūrortiem, kur gribas atgriezties. Manuprāt, Kubas pilsētas drīz tiks sakoptas tādā līmenī, ka tās varēs konkurēt ar tādiem populāriem galamērķiem kā Barselona,» stāsta Kalniņš.

Aktiera ceļojumu sarakstā ir arī vairākas Amerikas Savienoto Valstu pilsētas: «Savienotajās Valstīs ir vērts apmeklēt Santamoniku pie Losandželosas, arī austrumu puses krasts ir interesants, piemēram, Santpītersburga, Maiami, Tampa.»

Arī Latviju ir vērts apceļot

Lai arī aktieris Ivars Kalniņš ir iemīlējis tieši eksotiskās zemes, kurās valda silts klimats, nemitīga saule un apkārt šalc okeāns, aktieris atzīst, ka viņam mīļi ir arī Latvijas ceļojumi. «No Baltijas valstu ceļojumiem man vismīļākais galamērķis vienmēr ir bijusi un būs Latvija. Nav jābrauc tālos ceļojumos, jo arī šeit var apskatīt pasakainu dabu. Visbiežāk ar ģimeni dodamies uz Liepājas pusi – Jūrpili un Liepāju. Šeit var netraucēti pastaigāties jebkurā dienā un jebkurā gadalaikā – ja pilsētā nenotiek kādi festivāli, šeit parasti nav daudz cilvēku, kas man ļoti patīk. Latvijas robežu veido 500 kilometru garš jūras krasts un, manuprāt, šajos krastos var atrast visdažādākās pērles, ko vajadzētu novērtēt. Vēl Latvijā mani valdzina dažādi ezeri, piemēram Rāznas un Rēzeknes ezers.» Kalniņš neslēpj, ka viņa tuvākajos plānos ir apmeklēt arī Igauniju. «Pašlaik sapņoju aizbraukt uz Sāremā salu Igaunijā – turp esmu devies ļoti sen, taču vēlos tur atgriezties tuvākajā laikā. Zinu, ka šī sala ir slavena ar tās laipnajiem iedzīvotājiem un miermīlīgo dabu, turklāt tur ir arī ērta nokļūšana – atliek no Rīgas aizbraukt uz Pērnavu un doties ar prāmi līdz salai.»

Dārgiem ceļojumiem jāmeklē alternatīvas

Citiem ceļotājiem Kalniņš iesaka būt uzmanīgiem pirms dārgo biļešu iegādes: «Vairākiem ceļojumu galamērķiem ir lētākas alternatīvas. Piemēram, šobrīd daudzi latvieši alkst aizceļot uz bijušo Kurzemes koloniju Tobago un Trinidadu – ceļojums uz šīm valstīm lētāk izmaksās, ja brauksit uz kādām blakus esošajām lielajām valstīm, bet galamērķī nokļūsiet ar kuģi. Taču vislētākais būs ceļojums uz Kanāriju salām, kas ir laba alternatīva Tobago salai – pats esmu bijis trijās no šīm salām. Šīs salas ir slavenas ar to smilšainajām pludmalēm, kuras rada pasakainu iespaidu, it kā pats atrastos uz Mēness, turklāt šeit daba un klimats ir samērā līdzīgi Tobago. Ja vēlas doties uz eksotiskām zemēm, neiztērējot kaudzi naudas, iesaku apmeklēt Izraēlas pilsētas Eilatu un Telavivu. Arī Turcijas pilsēta Antālija patiks eksotisko zemju cienītājiem.»

Jāiepauzē ceļojumi uz arābu valstīm

Aktieris Ivars Kalniņš visai skarbi izsakās par arābu valstīm un tās uzskata par neveiksmīgiem galamērķiem: «Šobrīd man aizdomīgas šķiet visas musulmaņu valstis – neskatoties uz visiem plusiem, šeit ir arī vairāki mīnusi un lielākais no tiem ir naudaskārie vietējie, kas prasīs dzeramnaudu par katru pakalpojumu. Spāņu pasaulē cilvēki dzīvo pat sliktākos apstākļos, taču šie cilvēki nekad nebāzīsies virsū tūristiem. Savukārt arābu valstīs cilvēki stāv un gaida naudu – to var paciest, taču tas ir psiholoģiski nogurdinoši. Kā pagriezies, tur jau priekšā stāv vietējie un piedāvā iegādāties visādas nevajadzīgas mantas, uz kurām tūristi iekrīt un beigās nejēdzīgi iztērē naudu. Manuprāt, uz musulmaņu zemēm vajadzētu uztaisīt pauzi – jo vairāk tūristi turp dodas, jo nekaunīgāki paliek vietējie.»