Apskati Romu kā vietējais

Roma pēdējā laikā ir viens no pieprasītākajiem galamērķiem gan vasarā, gan arī ziemas aukstajos mēnešos. Un kādēļ ne - šeit atrodas vieni no pasaulē ievērojamākajiem antīkās kultūras mantojumiem, grezna arhitektūra un nepārspējami garšīgs ēdiens. Tomēr šīs vēsturiskās metropoles apskatīšanā ir jārēķinās ar citu tūristu bariem. Ceļojuma dienās, kad tā vien gribas patverties no ļaužu pūļiem, dodies uz Testaccio un Garbatella rajonu, kur varēsi baudīt klusas un mierīgas maltītes, izklaidēties un apskatīt vēsturiskas vietas bez tūkstošiem citu tūristu kompānijas.

L’Oasi della Birra jeb alus oāze

Testaccio rajonā dodies uz šo bāru un restorānu - te var nobaudīt labākās alus šķirnes pilsētā un vīna veikals ir ar plašu labāko un izmeklētāko itāļu vīnu sortimentu. Šajā bārā ir fantastisks āra restorāns, taču vietējie pārsvarā laiku pavada iekštelpās un bauda restorāna piedāvāto uzkodu plati. L’Oasi della Birra izmēģini kādu no uzkodām - te atradīsi tādus sāļos našķus kā svaigu mocarella sieru, vītinātu gaļu un citus.

Mattatoio di Roma jeb Romas lopkautuve

Kādreizējās lopkautuves kompleksā vairākās atjaunotās ēkās mājas ir radis modernās mākslas muzejs, kur reizēm izstādes var apskatīt līdz pat pusnaktij. Lai gan izstādes regulāri mainās, tomēr šeit vēl līdz pat šodienai ir saglabāti senās lopkautuves artefakti - aizgaldi, āķi un veltņi. Blakus lopkautuvei atrodas La Città dell’Altra Economia jeb Romas zemnieku tirdziņš, kur bieži norisinās dažādi pasākumi, bet ikdienā šī ir lieliska vieta, kur pavakariņot.

Al Ristoro degli Angeli

Šis smalkais Romas restorāns ir īpaši populārs vietējo vidū tieši tā arhitektūras un izkārtojuma dēļ - to ieskauj mazās pilsētas ieliņas un tas atrodas tālāk no pilsētas kņadas. Restorāns Al Ristoro degli Angeli ir izveidots pagājušā gadsimta 40. gados, un šeit ir saglabāts to laiku interjers, dekori un pat picas pārvadātājs un Star Wars figūriņas no 70. un 80. gadiem. Nobaudi klasisko Romas ēdienkarti - pastu ar pecorino sieru un melnajiem pipariem.

Casetta Rossa

Nelielajā sarkanajā namiņā, no kura arī ir cēlies iestādes nosaukums, atradīsi restorānu un sociālo centru, kuru nu jau vairākus gadus vada sociālo aktīvistu grupa. Vasarīgajās naktīs restorāna dārzā norisinās visdažādākie kultūras pasākumi, kādēļ vietējie iedzīvotāji teju raujas uz šo vietu.

Ecosolidale tirdziņš

Kaulējies Romas krāmu tirdziņā - šeit varēsi atrast īstas Itālijas modes pērles, sākot ar nevalkātiem pagājušā gadsimta 70. gadu mēteļiem līdz pat īstām dizaineru somiņām. Turklāt visi tirdziņa ieņēmumi nonāk ziedojumos. Pirms vai pēc tirdziņa apmeklējuma neaizmirsti apskatīt šarmanto Ostiense rajonu ar tā košajām ēkām.

Cimitero Acattolico

Lai gan uz kapiem ekskursijā vēlas doties tikai retais, tomēr šī kapsēta ir Romas dārgums. Te gulst slavenākie Romas iedzīvotāji un pat 50. gadu aktrise Belinda Lī, dzejnieki Džons Kīts, Persijs Bišs Šellijs, kas vairāk ir pazīstams kā Frankenšteina radītājas Mērijas Šellijas vīrs, un vēl citi dižgari. Kapsētā ir vērts apskatīt neskaitāmos memoriālus un citas skulptūras, kas vienkopus veido skaistu un arī mazliet biedējošu ainavu.

Trattoria Zampagna

Apskati Svētā Paula ārpus mūriem baziliku, kas ir otra lielākā baznīca pasaulē, kur, iespējams, ir apglabāts arī pats Svētais Pāvils. Pēc ekskursijas iestiprinies šarmantajā restorānā Trattoria Zampagna, kas atrodas iepretim greznajai bazilikai. Šeit varēsi izbaudīt Romas tradicionālos ēdienus lielās porcijās, atpūsties pēc nemitīgās pilsētas apstaigāšanas.

Flavio al Velavevodetto

Šī būs īstā vieta gaļas cienītājiem - Flavio al Velavevodetto restorānā gaļas ēdieni būs galvenā maltīte. Savulaik restorāna atrašanās vieta, Piektais kvartāls, jau kopš antīkā perioda ir kalpojis kā preču apmaiņas punkts, tādēļ šeit atrodas vairāki arhitektūras pieminekļi, kas vēl vēsta par aizgājušajiem laikiem, piemēram, ieraktas māla krūkas un toveri, kur kādreiz romieši glabāja preces. Arī restorānā ir īpaši veidots dizains, lai tā viesi spētu sajust sendienu klātbūtni - ēdamzāles sienas klāj stikla plātnes, aiz kurām atsedzas antīkajos laikos apraktie māla podi. Vērtojot sirreālo skatu, izbaudi tradicionālo itāļu virtuvi.

Felice a Testaccio

Vēl īpaši iecienīts romiešu restorāns ir Felice a Testaccio, kuru daži vietējie pat dēvē par pilsētas labāko itāļu ēstuvi. Izbaudi perfektus itāļu ravioli, pastu ar siera mērci vai rigatoni ar lēni kūpināta jēra mērci, taču, lai arī ko šeit pasūtītu, neviens ēdiens neliks vilties. Restorāns ir atvērts jau kopš 1936. gada, un tam šobrīd jau ir vesela jūra lojālo klientu, tāpēc, pirms dodies uz šo restorānu, rezervē galdiņu jau laicīgi.

Latteria Garbatella

Stilīgais kokteiļu bārs, kura īpašnieki ir divi draugi, patiks katram, kas mīl baudīt eksotiskus dzērienus āra terasēs. Hipsterīgs bāra iekārtojums, terase, ko ieskauj senlaicīgas dzīvokļu ēkas, un plašā aperitīvu izvēle ir īsta mūsdienu Romas vizītkarte, kuru var piedzīvot arī šajā bārā.