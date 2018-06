Elegantas viesnīcas, kuras pieder modes namiem

Modes bizness, neapšaubāmi, ir viena no pelnošākajām nozarēm pasaulē, tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka modes elitei pieder ne tikai apģērbu, aksesuāru un kosmētikas ražotnes, bet arī viesnīcas. Ieskaties, kādas viesnīcas pieder pasaules elitārākajiem modes namiem.

Fendi Private Suites - itāļu dizainera viesnīca Romā

Gluži kā citi itāļu modes nami, arī Fendi īpašnieki nepalika malā un 2016. gadā vēra durvis izsmalcinātajai viesnīcai Fendi Private Suites. Šajā elegantajā ēkā ir iespējams ne tikai nakšņot, bet arī iepirkties. 17. gadsimta ēka kopš 2005. gada ir Fendi modes nama galvenais birojs, taču pēc renovācijas ēka pielāgota arī viesnīcas vajadzībām. Katrs viesnīcas numuriņš ir aprīkots ar izsmalcinātiem, pūkainiem dvieļiem, kā arī katram viesnīcas klientam tiek piedāvāta spilvenu «ēdienkarte» jeb katrs viesis var izvēlēties sev piemērotāko spilvenu.

Armani viesnīcas Dubaijā un Milānā

Arī Armani modes nams nav apstājies pie apģērbu dizaina veidošanas, bet radījis divas augstas klases viesnīcas, kuru dizainu ir izstrādājis pats Džordžio Armani. Dizaineris ir rūpīgi strādājis, lai viesnīcas dizains atspoguļo Armani eleganci, vienkāršības un luksusa kombināciju, kā arī komfortu. Greznākā Armani viesnīca, protams, ir Dubaijā, kur tā ar 160 istabām atvērta pasaulē augstākajā celtnē Burj Khalifa. Arī Milānas viesnīca nav peļama - tā atrodas slavenajā Milānas iepirkšanās rajonā.

The Raleigh - Tomija Hilfidžera viesnīca

Viesnīca The Raleigh savas durvis apmeklētājiem vēra 1940. gadā - tas tolaik bija perfekts Art Deco arhitektūras un dizaina piemērs, kas izmainīja Maiami pludmali uz visiem laikiem. Jau paaudžu paaudzēm šī viesnīca ir piesaistījusi viesus no visas pasaules ar tās neatkārtojamo dizainu, intimitāti un unikālo baseinu. Arī mūsdienās neatkārtojamā viesnīca nav zaudējusi savu šarmu - 2014. gadā par 56 miljoniem dolāru viesnīcu iegādājās slavenais amerikāņu dizaineris Tomijs Hilfidžers. Dizainers ir ieplānojis dažādas reformas - no 105 viesnīcas istabiņām drīzumā paliks vien 88 numuriņi, pastāvīgajiem viesiem drīz vien pienāksies ekskluzīvas priekšrocības, bet pati viesnīca būs mērķēta tieši uz modes cienītājiem.

Hôtel Petit Moulin - Kristiāna Lakruā iekārtoti numuri

Šarmantā Parīzes viesnīca, kas atrodas tieši Parīzes vecpilsētas sirdī, ir autentiska un klusa rezidence, kuras interjeru ir veidojis franču dizainers Kristiāns Lakruā. Šī četru zvaigžņu viesnīca sola tās viesiem izbaudīt unikālas un luksusa istabiņas, kuras ir cita par citu labākas un pārsteidzošākas. Konkrētā viesnīcas ēka savulaik ir bijusi Parīzes pirmā beķereja, kur savulaik rakstnieks, darba «Parīzes Dievmātes katedrāle» autors Viktors Igo devās iegādāties svaigas bagetes. Lakruā atzinis, ka viesnīca viņam ir kā leļļu māja, kuru izceļ 17. gadsimta fasāde, unikālas istabiņas un debešķīgas krāsas.

Bulgari rezidences Dubaijā

Neizsakāmi greznā Bulgari viesnīca Dubaijā uzbūvēta uz īpašas, cilvēku celtas jūras zirdziņa formas salas, tādējādi atdalot viesnīcu kompleksu no pārējās pilsētas. Bez elegantās viesnīcas Arābu Emirātos, Bulgari viesnīcu ķēdei ir naktsmītnes Milānā, Londonā, Pekinā, Šanhajā, Maskavā, Bali un Tokijā, tomēr Dubaijas viesnīca ir šā modes nama greznākais veidojums. Viesnīca ir atvērta pavisam nesen - vien pērn. Viesnīcu kompleksu veido sešas dzīvojamās ēkas, 173 dzīvokļi, kas pavērsti pret jūru, 15 privātas villas un pirmais Bulgari jahtu klubs. Neatkārtojamo viesnīcas dizainu veido īpaši izvēlētas marmora plāksnes no Itālijas, koraļļu raksta dekori, kas sadala viesnīcas stāvus, bet viesnīcas iekštelpas ir ieturētas Romas baroka arhitektūras tradīcijās.