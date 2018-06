Eksperts skaidro: pieci populārākie veidi, kā tūristi tiek apkrāpti ārzemēs

Šis ir viens no populārākajiem veidiem, kā taksisti apkrāpj pasažierus, un īpaši bieži tas notiek lidostu un vilciena staciju tuvumā. Īsi pēc iekāpšanas taksometrā autovadītājs informē, ka skaitītājs ir sabojājies, un galamērķī pieprasa neadekvātu samaksu par braucienu. No tā var izvairīties, pārliecinoties, ka skaitītājs tiešām nedarbojas, vai arī pavisam vienkārši – jau sākotnēji vienojoties par brauciena izmaksām. Gadījumā, ja taksometra vadītājs apgalvo, ka bez skaitītāja esot lētāk, un nav ar mieru to ieslēgt – izvēlies citu taksometru.