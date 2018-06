5 lietas, no kurām jāizvairās lidmašīnā

Kura ir baktērijām bagātākā vieta lidmašīnas salonā? Pētījumi liecina, ka godpilno pirmo vietu ieņem izbīdāmie galdiņi. Vislabākais veids, kā izvairīties no netīrības, ir nelikt savu ēdienu uz šiem galdiņiem nākamā lidojuma laikā. Tāpat eksperti iesaka izvairīties no maltītes ieturēšanas lidmašīnā vispār. Vidējā maltīte lidmašīnā ir tālu no veselīgas, ņemot vērā, ka katra pārtikas vienība satur 360-400 kalorijas, kā arī daudz tauku, sāls un cukura.