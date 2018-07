Drīzumā būs pieejama nepārtrauktā ceļojumu apdrošināšana

Lai gan no ārkārtas situācijām ceļojumos nav pasargāts neviens, apdrošinātāju pieredze liecina, ka Latvijas iedzīvotāji ceļojumu apdrošināšanu visbiežāk neiegādājas, jo aizmirst to izdarīt vai uzskata, ka ar viņiem nekas ļauns nenotiks. Daudzi neaizdomājas, ka, piemēram, bagāža var noklīst, bet zobārsta apmeklējums ārvalstīs izmaksā ļoti dārgi. Lai ikviens varētu ceļot bez raizēm, mobilo sakaru operators BITE sāk piedāvāt nepārtraukto ceļojuma apdrošināšanu no «Compensa Vienna Insurance Group ADB» (turpmāk – «Compensa»), kuru var pieslēgt ar vienu īsziņu.