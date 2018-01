Biedējošs skaistums: «Terra Ronca» alas, kas iznirušas no ūdens dzīlēm

Dabas parkā «Terra Ronca» Brazīlijā ir vairāki simti dažādu alu - tajās vērojami dažādu formu akmeņi, milzīgi stalagmīti un stalaktīti, kā arī plūstošas upes. Neskatoties uz to, ka dabas parkā atrodas vairākas alas, apmeklētājiem atvērtas ir tikai četras.

Ģeologi, kuri strādājuši šajā apkaimē, uzskata, ka pirms apmēram 600 miljoniem gadu šīs alas atradušās zem ūdens. To neparastie veidojumi radušies lietus ūdens un upju plūstošo ūdeņu rezultātā.

«Lapa Terra Ronca» ala ir lielākā no dabas parkā atrodamajām, un arī to var apskatīt tūristi. Ala stiepjas 5,8 kilometru garumā un caur to plūst Lapa upe. Dziļākajā vietā tā ir 93 metrus augsta un 120 metrus plata.

Lai iemūžinātu un izpētītu neparastās alas, uz Brazīliju devās fotogrāfi Aleksandrs Lobo, Rafels Kamargo un Daniels Menins.

«Cilvēks ir bijis uz Mēness un arī dziļi okeānā. Tajā pašā laikā mums ir vēl tik daudz neiepazītu vietu alās,» aģentūrai «Caters News Agency» pastāstījis viens no fotogrāfiju autoriem Daniels.