Kaindi ezers - sirreāli skaista vieta, kurā «nogrimis mežs»

Kaindi ezers atrodas Kazahstānas dienvidu daļā - Kolsai ezeru nacionālajā parkā. Lai arī šis ir tikai viens no četriem parkā esošajiem ezeriem, tieši Kaindi regulāri izpelnās ievērojamu tūristu uzmanību.

Kaindi ezers ir 400 metru garš un vietām 30 metru dziļš. Tas atrodas apmēram 129 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Almati pilsētas. Ezers ir īpašs ar to, ka tajā zem ūdens aug mežs un daļa no kokiem redzami arī virs ezera.

FOTO: Vida Press

Ezers izveidojies ievērojama kaļķakmens zemes nogruvuma dēļ, ko 1911. gadā izraisīja Kebina zemestrīce. Šis nogruvums aizsprostoja aizu, kā rezultātā zemes ieplaka piepildījās ar kalnu upes ūdeni.

Šis ezers nereti tiek dēvēts arī par «nogrimušo mežu», jo uz augšu no ezera dzīlēm slejas vairāk koki. Savukārt ezera dzīlēs esošie koki nu jau aizauguši ar aļģēm un citiem ūdens augiem.

FOTO: Vida Press

Pēdējo gadu laikā Kaindi kļūst par arvien populārāku Kazahstānas galamērķi - tūristi to brauc aplūkot ne tikai vasaras sezonā, bet arī ziemā.