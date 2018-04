«Briesmonis, kas var aprīt» Pētnieki iemūžina nereālus dabas skatus

Gunilla, kas uzņēma fotogrāfijas ar dronu, pavadījusi septiņus gadus, palīdzot cilvēkiem ledus kanjonā, kas zināms arī kā «Lielais kanjons». Veicot šo aizraujošo darbu, atklāti neparasti skati jeb ledāju aizas.

«Esmu pavadījusi vairākus gadus ledājā kā gide, un, lai arī tas nemitīgi mainās, man likās, ka pazīstu to kā savu sētu. Uzņemot fotogrāfijas ar dronu, izdevās aplūkot to no citas puses,» skaidro gide.

Fotogrāfijas uzņemtas Islandē, kur atrodas simts metrus garš dabiskais kanjons, kuru izveidojis ūdens.

«Ledus kanjonā atklājām ļoti šauru 200 metru dziļu drenāžas tuneli. Patiesībā tas ir briesmonis, kas var tevi aprīt. Lai izpētītu šaurās dzīles, darbojāmies vairākus mēnešus. Atrasties šeit ir ļoti bīstami.»

Kā norāda pētniece, bija jāsagaida pareizie apstākļi, lai varētu izveidot šādas fotogrāfijas.