100 dabas brīnumi: #76 Sventes ezers no augšas

Nolemjam uz Sventes ezeru paskatīties arī no augšas, tāpēc pa līkumotajiem smilšu celiņiem dodamies uz Egļukalnu. Nesekmīgi izmeklējamies skatu torni – vai nu mēs esam pavisam akli, vai arī tas ir pazudis ar galiem. Augšzemes augstienes augstākajā kalnā ir ierīkota kalnu slēpošanas trase, savukārt no tā virsotnes paveras reti sastopams skats. Viens no Latvijas dziļākajiem un, ja var ticēt avotiem, arī viens no tīrākajiem ezeriem, ir laiski izgūlies un viegli saskatāms arī bez skatu torņa. Mums abiem no skata mutes vaļā, un rodas jautājums, cik daudz šādus skatus mums vēl glabā Latvijas daba.