100 dabas brīnumi: #79 Varžu lietus Pilskalnes Siguldiņā

Bērnības un pusaudžu gados, vasaras pavadot Subatē un tās apkārtnē, vairākkārtīgi biju izstaigājis ainaviskos ezeru krastus, tomēr nekādu paliekošu efektu tie uz mani neatstāja. Pilskalnes Siguldiņu jeb Dubezeru, kā to labāk pazīst vietējie, līdzīgi kā netālu esošo Dvietes palieni un Daugavas lokus, pa īstam novērtēju tikai tad, kad uzzināju par to nozīmīgumu un varēju uz tiem paraudzīties salīdzinājumā. Šodien no meža iznākam, izmirkuši līdz diegam, Elizabetei ļoti patika, bet es varēju savādāk paskatīties uz to, kas bija nepelnīti nenovērtēts, kaut arī atradās deguna priekšā.