Iespējams, pasaulē seksīgākais ķengurs laiski atlaidies pie dāmistabas

Kāda tūriste Austrālijā, Džona Foresta nacionālajā parkā, ieraudzīja ķenguru pie tualetes, kur viņš bija atlaidies tā, ka aizšķērsoja ieejas durvis uz labierīcībām.

Medijs centās sazināties ar tūristi, lai noskaidrotu, vai šis fotouzņēmums ir inscenēts, un uzzinātu, kā klājas ķenguram. Taču diemžēl tas nav izdevies.

Neskatoties uz to, foto izraisījis sajūsmas vētru sociālajā tīklā Twitter.

The internet is going nuts over Australia's #SexyKangaroo. How about we name him Burt! @LG1043 pic.twitter.com/w79SI182B4— Graham Hatch (@graham_hatch) January 11, 2018