Sērojoša lauvene uzņemas rūpes par gazeles mazuli

Lauvas galvenokārt pārtiek no antilopēm, impalām, zebrām un citiem zālēdājiem, tomēr reizi pa reizei mēdz nomedīt arī mazākus dzīvniekus, piemēram, gazeles. Neskatoties uz to, ka gazeles notiesāšana ir iecienīta, šī sērojošā lauvene nolēma to adoptēt, nevis apēst.