Atklāts, kur mīt retas sugas «panku» bruņurupucis

Bruņurupuču entuziasts no Austrālijas Džons Kanns atklājis, kur dzīvo reta bruņurupuču suga Elusor macrurus, kas, kā izrādās, mīt tikai vienā ūdenstilpē Austrālijas austrumu piekrastē.

Bruņurupucis, kam ir no aļģēm veidota frizūra zaļā krāsā un kurš spēj elpot caur ģenitālijām, ir viens no īpatnējākajiem rāpuļiem pasaulē, kā arī viens no apdraudētākajiem. Bruņurupucis tiek dēvēts arī par «panku» tā interesantās frizūras dēļ.

Bruņurupucis iekļuvis apdraudētāko dzīvnieku saraksta 29.vietā. Pētnieks par savu misiju uzskatījis atrast, kur mituši šādas sugas bruņurupuči, un pēc 20 gadu darba viņš «pieķēra» bruņurupuci sauļojamies Kvīnslendas štata Mary River pludmalē.

«Vārdos nav aprakstāms, kā es jutos,» pētnieks atzinis «Reuters».