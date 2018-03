«Ģimenes dzīves» ainiņas Rīgas Zoodārzā: atrodi skaistāko mazuli!

Rīgas Zoodārza pārstāvis Māris Lielkalns atklāj, ka pavasaris pie viņiem iestājies jau labu laiku un pats jaunākais no mazuļiem ir ponijs Kapteine Pērle, kura mamma ir baltā Prelūdija, savukārt tēvs Krikums ir melnā krāsā. Tāpēc būšot jo īpaši interesanti vērot, kādā krāsā būs mazulis, kad pieaugs, jo lielākoties sākotnējo melno krāsu laika gaitā nomaina baltā. Raksturs mazajai gan esot nešpetns, kā jau ponijiem pieklājas. Viena no iemīļotākajām viņas aktivitātēm ir palēkties gaisā un spert. Šobrīd Kapteine Pērle pārtiek lielākoties no mātes piena, taču, ja apmeklētāji pamana, ka mazulis ēd kakas, par to nevajag raizēties, jo šādā veidā tiek uzņemti pirmie vitamīni un veidojas atbilstoša zarnu mikroflora.

Jaunajā terārija ekspozīcijā ir lielākais mazuļu birums. Sarkanastes žako papagaiļu pārim izšķīlies mazulis, un šobrīd Rīgas Zoodārzā ir unikāls gadījums, kad var redzēt citkārt apslēptas dzīves ainiņas. Papagaiļi parasti ligzdo koka dobumos, bet šoreiz ligzda izveidota uz zemes, kas ļauj pavērot, kā pieaugušie baro putnēnu, aprūpē un kopj. Pašlaik mazais līdzinās bezspalvainam ērmam, kurš pats nav spējīgs izdzīvot, un putnam līdzīgas aprises viņš iegūs vien tuvāko mēnešu laikā.

12. februārī divi mazuļi pievienojušies surikatu saimei, kuri jau šobrīd mācās būt par pieaugušiem dzīvniekiem. «Interesanti ir vērot, kā pieaugušais apsēžas kā svecīte uz pakaļkājām, lai vērotu apkārtni, un mazais mēģina darīt to pašu,» par novēroto stāsta zoodārza pārstāvis.

Lielajā surikatu pulkā no malas grūti saprast, kura ir mazuļu māte, jo ierasts, ka par jaundzimušajiem rūpējas viss bars, tomēr mazuļus dzemdē tikai galvenā mātīte. Kura tā ir, var saprast pēc tā, kurai izveidojušies un attīstījušies zīdekļi.

Blakus rosīgajiem surikatiem dzīvo arī aizvadītā gada nogalē piedzimušais klinšu damanu mazulis, kurš gan brīžiem, atdarinot vecākus, guļ nekustīgs, slēpjas, taču vēro apkārtni. Tomēr, kā jau mazulim pienākas, arī klinšu damans reizumis skraida apkārt un spēlējas.

Māris Lielkalns tiem, kas vēlas patiesi izzināt un iepazīt dzīvnieku dzīvi, iesaka pavadīt pie tiem pietiekami ilgu laiku, nevis ieskriet uz minūti un jozt uzreiz tālāk.