Māksla prasa upurus: neparasts dizains uz kamieļa muguras

Trīsdesmit gadus vecajai japānietei Megumi Takeiči patīk veidot dizainus uz kamieļu vilnas. Viņa ceļo visapkārt pasaulei, lai piešķirtu kamieļiem izsmalcinātu izskatu.

Megumi pēdējos piecus gadus ik gadu dodas uz Rietumindiju, lai piedalītos kamieļu gadatirgos un piedalās «kamieļu matu mākslas konkursā». Šogad šajā konkursā Megumi izcīnījusi otro vietu.

«Es mīlu kamieļus. Netiku redzējusi šos dzīvniekus Japānā, un, kad ieraudzīju tos pirmo reizi, mani tie patiešām fascinēja,»

stāsta matu meistare.

Megumi apguvusi «trikus» no vietējiem un gada laikā sasniegusi vērā ņemamu meistarību šajā arodā. Viņai vajag trīs nedēļas, lai izveidotu sarežģītu dizainu no kamieļa vilnas, kas ir sajaukums no japāņu un indiešu kultūras.

«Ir vieglāk un jautrāk griezt matus kamieļiem, ne cilvēkiem,» smejas friziere, kas sapņo par visu pasaules kamieļu safrizēšanu.

Kamieļu vilnas frizēšana ir populāra Indijā, Pakistānā, Dubaijā, kur kamieļu mēteļi tiek pie jaunām rotām musulmaņu svētku laikā.

Šajās valstīs kamieļu vilnas dizaini tiek radīti ar mērķi palielināt dzīvnieku vērtību tirgū, tādējādi atvieglojot to pārdošanu gaļai.