Trīskāršs prieks: Ķīnā Amūras tīģerienei piedzimuši trīnīši

Video ierakstā redzams, ka tīģerēni ar knapi atvērtām ačtelēm lēni kustas un ošņājas apkārt. Piedzimstot tīģerēnu svars bija 1,6, 1,7 un 1,44 kilogrami.

Lai zīdītu mazuļus, tīģeru mammai nepieciešami produkti ar speciālām uzturvielām. «Esam sagādājuši olas, liellopu gaļu un dažādus mikroelementus, ko dodam viņai divas reizes dienā,» stāsta dabas parka pārstāvji.

Tīģerēni tiks parādīti publikai, kad tie sasniegs trīs mēnešu vecumu. Le Le un An An ir tīģeru pāris, kas tika atvesti uz zooloģisko dārzu Nanpingas pilsētā no Šanhajas mežonīgo dzīvnieku zoodārza 2013. gada maijā.

Le Le jau ir devusi dzīvību kopumā 12 tīģeru mazuļiem.