Kur pazuduši baloži?

Toties intelektuālie vārnveidīgie pilsētās un cilvēku kompānijā jūtas komfortabli. Melnie putni, kas trokšņo un savā starpā konfliktē pilsētas parkos, ir krauķi. «Man zvana un jautā, kā tikt no viņiem vaļā. Īsti nekāda risinājuma nav,» saka Auniņš, iesakot mēģināt sadzīvot ar atraktīvo kompāniju. «Vārnveidīgie ir vieni no visgudrākajiem putniem ar izteiktu hierarhiju. Tie prot atdarināt skaņas, un to uzvedību raksturo izdomas bagātība. Nebrīvē krauklis vai žagata spēj atdarināt pat cilvēka balsi.»