Jaungada apņemšanās: kā tās tiešām beidzot piepildīt?

Iesākumā vērts saprast, kādēļ tad vairumā gadījumu apņemšanās tā īsti līdz galam neizdodas īstenot? Visbiežākais iemesls ir vēlmju lielums, raksta «Psychology Today». Cilvēki parasti mēdz izvēlēties par labu lielām lietām – iegūt slaidu augumu, atrast savu otru pusīti vai iegūt sapņu darbu dažu mēnešu laikā.

Tomēr šādas apņemšanās ātri vien izplēn un ir lemtas neveiksmei. Liela apņemšanās prasa pamatīgu devu gribasspēka un paškontroles, bet tas savukārt nav nekāds vieglais darbiņš. Lielus izaicinājumus pavada lielas bailes no neveiksmes un līdz ar to citu nosodījuma. Tieši šīs divas emocijas ir pašas spēcīgākās.

Pieņemot kādu lēmumu, cilvēka apziņā un prātā ieskanas «iekšējā balss», kas saka, ka esam pārāk resni vai mūsu attiecības ar mīļoto cilvēku nav veiksmīgas. Līdz ar to rodas sajūta, ka kādas apņemšanās piepildīšana spēs to mainīt. Taču, cenšoties spert lielus soļus, momentā parādās bailes. Labā ziņa ir tā, ka no tā iespējams izvairīties.

Viss, kas ir jādara, – savu mērķu sasniegšanā jāsāk ar maziem soļiem. Piemēram, ja tavs mērķis ir sporta zāles regulārs apmeklējums, iesākumā pamēģini pāris minūtes dienā veikt pietupienus vai piepumpēšanos. Tam nav vajadzīga disciplīna vai paškontrole, taču procesa laikā tu sāksi veidot ieradumu, kas palīdzēs sasniegt savu lielo mērķi.

Ja tavs sapnis ir ideālas romantiskas attiecības, pajautā sev, kādu nelielu lietu tu varētu paveikt, kas prasa ne vairāk par divām minūtēm dienā, lai tuvotos savam mērķim? Iespējams, tas varētu būt iepazīšanās portāla apmeklēšana vai pusdienas kādā jaunā, populārā vietā, kur pastāv lielākas iespējas kādu satikt vai iepazīt.

Sāc ar maziem soļiem, kas neprasa mēnešiem ilgu ieguldījumu un tavu laiku. Mazās lietas vispirms! Tādējādi izveidosies paradums, kas kļūs par tavas dzīves neatņemamu daļu, un tavas iespējas sasniegt galveno mērķi kļūs lielākas.