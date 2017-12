Kāpēc cilvēki skūpstās, sagaidot Jauno gadu?

Izrādās par šādu tradīciju mums ir jāpateicas senajām kultūrām, piemēram, romiešiem, kuri ziemas saulgriežu laikā tradicionāli rīkoja krāšņas dzīres, kas iekļāva arī grupveida seksu, stāsta žurnāls «GQ». Daži tic, ka skūpstīšanās tradīcija Jaunajā gadā nāk no šiem romiešu svētkiem.

Cits ticējums vēsta, ka veids, kā sāksi jaunu gadu, diktē to, kā pavadīsi nākamās 364 dienas līdz gada beigām. Savukārt angļu un vācu folklorā postulē, ka cilvēka, kuru mīli, skūpstīšana nostiprina attiecības nākamajā gadā.

No otras puses, atteikšanās izpildīt šīs tradīcijas var biedējoši sabojāt attiecības, taču nevajag par to pārāk satraukties. Citas vācu tradīcijas iekļauj svina kausēšanu un karpas zvīņu glabāšanu naudas makā labākai veiksmei, vēsta «Deutsche Welle».

Visā Eiropā gada nogalēs populāras kļuva masku balles, kur maskas simbolizēja ļaunos garus. Kad pusnaktī maskas krīt, cilvēki paķer pirmo tuvāk stāvošo cilvēku un uzliek viņam savu masku, tādējādi attīrot savu slikto auru.

Šī tradīcija saskan arī ar angļu astronoma un antropologa Antonija Aveni nostāju, ka mīļotā cilvēka noskūpstīšana aizsargā viņu no ļaunajiem spēkiem. Arī Skotijā šai Jaunā gada tradīcijai saknes meklējamas vikingu laikā, kas noteica, ka jābučo visi, vai tie būtu draugi vai svešinieki.

Tomēr šajā Vecgada vakarā skūpstīsim tikai tos, kuri vēlas tikt noskūpstīti, un turēsimies pa gabalu no tiem, kas to nevēlas. Tas būtu tik jauki, ja seksuāli pārkāpumi būtu viens no tiem dēmoniem, ko atstāsim 2017. gadā un neņemsim līdz 2018. gadā.