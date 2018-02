«Kāpēc tik ātri sadārdzinās zāles?» Skaidro atbildīgie dienesti

Komentāru sadaļā redzami vairāki ieraksti, kuros sociālo tīklu lietotāji dalījušies savās pārdomās par šādu situāciju. «Twitter» lietotāja ar nosaukumu @nenormamma pievienojusi Vācijas interneta vietni, kurā līdzīgas zāles nopērkamas par krietni zemāku summu.

zāles

Kas tāds Valstī noticis, ka zāles var tik ātri un viegli sadardzināties īsā laika posmā? Aptiekas saņēma elektribas rēķinu? @veselibasmin pic.twitter.com/fqLOh5Ed5X— Andrejs Mamontovs (@mamontovs) February 16, 2018

Portāls TVNET sazinājās ar SIA «Latvijas aptieka» komercdirektores vietnieci mārketinga jautājumos Zitu Jēkabsoni un saņēma šādu skaidrojumu: «Runājot par pielikumā redzamo fotogrāfiju, sazinājāmies ar ražotāja pārstāvjiem. Saņēmām apliecinājumu, ka vismaz gadu cena minētajam medikamentam nav mainījusies.»

Tāpat Jēkabsone norādīja, ka Zāļu valsts aģentūras pieļaujamā cena ir norādīta 9,23 eiro. «Ņemot vērā, ka publikācijas autors nav pievienojis pirkuma čeka kopiju, grūti pateikt, kad, kur un vai tiešām par šādām cenām minētais medikaments ir ticis pirkts,» sacīja aptiekas pārstāve.

Viņasprāt, pastāvot arī iespēja, ka, marķējot preci, darbinieks ir kļūdījies: «Bet, kā jau minēju, neredzot čeku, kas apliecina darījuma cenu, laiku un vietu, sīkākus komentārus ir grūti sniegt. Būsim pateicīgi, ja informācijas avots varētu uzrādīt čeku, lai sniegtu detalizētāku informāciju.»

Sadarbībā ar Veselības inspekcijas Zāļu uzraudzības un kontroles nodaļas speciālistiem atbildi par konkrēto situāciju portālam TVNET sniedza arī Veselības inspekcijas vadītāja biroja sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Jeroščeva. Viņa informēja, ka Latvijā zāļu cenu, par kādu izplata zāles, veido atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 803 «Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem».

«Atbilstoši noteikumiem aptieka veido zāļu izplatīšanas cenu atkarībā no iepirkuma cenas no lieltirgotavas vai ražotāja. Savukārt ražotājs deklarē zāļu realizācijas cenu Latvijā, no kuras tālāk tiek aprēķināta zāļu izplatīšanas cena lieltirgotavās,» pauda Veselības inspekcijas pārstāve. Pēc Zāļu valsts aģentūras informācijas, Latvijā zāļu ražotājs neesot mainījis zāļu cenu kopš 2014.gada un maksimālā zāļu izplatīšanas cena aptiekā ar PVN ir 9,23 eiro.

«Lai varētu sniegt detalizētāku informāciju, vai norādītās zāļu cenas atbilst uzlīmē norādītajām, ir nepieciešams veikt pārbaudi konkrētajās aptiekās,» sacīja Jeroščeva.

Savukārt salīdzināt Latvijā nopērkamās ar Vācijā nopērkamajām zālēm nevarot, jo tās neesot identiskas zāles (vismaz ne pēc marķējuma un paredzētās lietošanas).

«Fotoattēlā redzamās zāles ir Nurofen for Children Strawberry 200 mg/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai, kas atbilstoši aprakstam ir paredzētas no 3 mēnešu vecuma (vai 5 kg svara), savukārt Vācijas interneta aptiekā nopērkamās zāles ir paredzētas lietošanai bērniem no 6 mēnešu vecuma (vai 7 kg svara). Turklāt Vācijas interneta aptiekā cena ir norādīta ar atlaidi 22 procentu apmērā no ražotāja rekomendētās mazumtirdzniecības cenas, kas ir 5,09 eiro,» atzīmēja Veselības inspekcijas pārstāve.

Zāļu valsts aģentūrā portālam TVNET skaidroja, ka zāļu cenu veido vairāki elementi: ražotāja deklarētā cena, zāļu lieltirgotavas uzcenojums, aptiekas uzcenojums un PVN 12 procentu apmērā.

«Lielāko daļu no gala cenas veido ražotāja deklarētā cena, pārējie uzcenojumi ir mazākā daļa. Līdz ar to, ja zāļu ražotājs paaugstina cenu, paaugstinās arī gala cena. Uzcenojumi un PVN likme ir nemainīgi jau vairākus gadus,» informēja Zāļu valsts aģentūras sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Egita Diure.

Esi pamanījis kaut ko neparastu? Varbūt pavisam ikdienišķu, bet kam būtu jāpievērš uzmanība? Tad ziņo par to!

Aicinām iedzīvotājus iesūtīt savus stāstus, situācijas un notikumus dzīves sadaļā «Tava balss» par dažādām piedzīvotām vai novērotām nejēdzībām, neizdarībām un izdarībām. Kopīgi aktualizēsim sabiedrībai svarīgus un arī ikdienišķus tematus, kas skar mūs visus!

Redakcija izskatīs visus iesūtītos materiālus un nepieciešamības gadījumā sazināsies ar raksta autoru vai iesaistīsies situācijas risināšanā. Ziņu iesūtītāji aicināti īsi un konkrēti aprakstīt situāciju, kā arī pievienot fotogrāfijas vai videomateriālus.

Sūti savu stāstu uz tavabalss@co.tvnet.lv.