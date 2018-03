Pieredze slimnīcā: «Drausmīga attieksme...»

«Šodiena mani fascinēja. Netālu no Rīgas 1. slimnīcas kolēģei palika slikti. Ar cerību, ka tur kāds spēs palīdzēt, devāmies uz uzņemšanu. Sasniedzot reģistrāciju un pastāstot par situāciju, man atcērt: «Mums nav uzņemšanas»,» savu pieredzes stāstu iesāk «Facebook» lietotājs Edijs Pipars.

«Uz manu jautājumu - ko darīt? - neatbildēja. Zvanu uz norādīto nr. 113, pastāstu, cik kolēģei slikti - pat paiet nevar un kur atrodamies.

Saņemtā atbilde mani «uzvilka»: Mēs uz citu slimnīcu nebraucam pakaļ. Jums jāuzmeklē kāds dienas stacionārs, un, ja viņi izsauks mūs, tad brauksim pakaļ,» notikušo atstāta vīrietis.

«Meitene knapi var paiet no lielām sāpēm. Dodamies ar kolēģi pa visiem garajiem gaiteņiem meklēt kādu, kurš varēs palīdzēt. Ieejam dienas stacionārā, un tur neapmierinātā tonī: mēs slēdzamies ciet, nevarēsim palīdzēt. Uz manu jautājumu - ko darīt? - atbilde no medmāsas: izejiet no slimnīcas teritorijas un izsauciet ātros, tad brauks jums pakaļ.»

«Izgājām ārā un sapratām, ka ātrāk būs aizbraukt ar taksi līdz Stradiņu uzņemšanai.»

«Nonākuši Stradiņu teritorijā, meklējam uzņemšanu. Uzņemšanas nodaļa tādā vietā, kur nevar pamanīt. No sākuma iegājām 32. korpusā pa trepēm, ne pa rampu (jo domājām, ka tas ir tikai med. transportam). Pie lifta sēž divi pensionāri (darbinieki). Prasām, kur ir uzņemšana. Atbild: nospiediet to podziņu un tur būs uzņemšana,» turpinās ieraksts.

Uzņemšanā māsiņa augstā tonī prasījusi: «Kas noticis? Kā jūs tikāt te iekšā?»

«Bet viņai jau nebija intereses, cik ļoti nopietni izskatījās kolēģe, jo sāpēs locījās. Izraidīja mūs ārā no nodaļas un norādīja ar pirkstu, kur iet. Vēl vajadzēja paņemt numuriņu un gaidīt rindā, kamēr mūs pieņems.»

«Kopumā stāsta morāle - kas notiek ar mūsu valsti? Kamēr cilvēks saņems kādu palīdzību - aizies pie dieviem. Patiesībā drausmīga attieksme! Mēs katrs esam cilvēks un tāpēc gaidām kaut mazliet cilvēcisku attieksmi,» savu stāstu nobeidz Edijs.

Portāls TVNET sazinājās ar Veselības inspekciju, lūdzot sniegt atbildes uz vairākiem ar šo gadījumu saistītiem jautājumiem. Vēlējāmies noskaidrot, vai slimnīcā var atteikt palīdzību cilvēkam, kuram palicis slikti? Vai Rīgas 1. slimnīca ir rīkojusies korekti konkrētajā situācijā? Kā būtu jārīkojas līdzīgā situācijā nonākušam cilvēkam? U.c.

No Veselības inspekcijas saņēmām šādu skaidrojumu:

«Ja pacientam ir radušās šaubas par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, piemēram, neapmierina veiktā izmeklēšana vai ārstēšana vai tiek atteikta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, sākotnēji aicinām radušos situāciju risināt ar attiecīgās ārstniecības iestādes vadību.»

«Ja neizdodas rast risinājumu, pacientam ir tiesības vērsties ar oficiālu iesniegumu Veselības inspekcijā, lai būtu iespējams izskatīt konkrēto gadījumu un veikt pārbaudi.»

Ārstniecības iestādē esot jābūt noteiktai vadītāja apstiprinātai neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas kārtībai. Ārstniecības iestādē (izņemot zobu tehnisko laboratoriju un klīniskās diagnostikas laboratoriju) ir jānodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamie medikamenti un medicīniskās ierīces.