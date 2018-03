Kļūdas dēļ VID ierodas veikt kratīšanu pie nevainīga cilvēka

«Šis rīts sākās kā katrs. Pamostamies, taisāmies uz darbu, pamazām modinām bērnus. Pienāk brīdis, kad jādodas ārā no mājas, un sākas. Pie vārtiem piebrauc melna netrafarēta mašīna, no kuras izkāpj vairāki cilvēki un sāk jautāt, kā mūs sauc, manu vārdu tikai ar kādu trešo reizi sadzird (laikam nebija tāds, kādu vēlējās dzirdēt). Stādās priekšā kā Finanšu policija un uzrāda Valsts ieņēmumu dienesta apliecības. No manas puses, protams, izbrīns, kam seko tīri cilvēcīgs jautājums - kādā sakarā???» tā savu stāstu sāk Agnese. Sociālajos tīklos šis stāsts izraisījis sašutuma vētru, uz ko reaģējuši vairāki simti cilvēku un dalījušies pāri tūkstotim.