Iebraukšana Jūrmalā: iekšā tiec, bet ārā ne?

Beidzot arī Latviju ir aplaimojis pavasaris, lai gan laikapstākļi aiz loga vēl nesen it nemaz par to neliecināja, 1. aprīlī, kā ierasts, stājās spēkā maksa par iebraukšanu Jūrmalā. Daudziem iedzīvotājiem, kā jūrmalniekiem, tā pilsētas viesiem, katru gadu šis fakts rada arvien jaunus jautājumus par kārtību, kas jāņem vērā, iebraucot un izbraucot no pilsētas. Sociālajos tīklos parādījies video par šo aktuālo jautājumu.