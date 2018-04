Vai atgriežamies viduslaikos? Āgenskalna klīnika piedāvā gaišreģa pakalpojumus

Sociālajos tīklos izplatījusies informācija, ka Āgenskalna klīnika starp citiem medicīnas pakalpojumiem piedāvā gaišreģa pakalpojumus. «Āgenskalna poliklīnika atgriežas viduslaikos. Sāk piedāvāt gaišreģu pakalpojumus. Ja Zinātņu akadēmijā centrā mācītājs svēta zinātniekus, tad ārstniecības iestādē Pārdaugavā klientiem piedāvās «sazināšanos ar sargeņģeļiem» par 120 eiro stundā. No kurienes ieradusies šī tumsonība?» sociālajā tīklā Twitter pārsteigta ir komunikācijas zinātņu pētniece, žurnāliste Sandra Veinberga.

Kā portālam TVNET skaidro klīnikas vadītājs, ārsts homeopāts Edgars Mednis, klīnikas uzdevums ir rūpēties par cilvēku veselību – palīdzēt viņiem to atgūt vai arī labākajā gadījumā palīdzēt nepazaudēt. «Un šis jautājums ir ļoti daudzdimensionāls. Mēs nevaram to skatīt tikai no zāļu lietošanas vai nelietošanas (tradicionāla vai netradicionāla) skatu punkta,» pārliecināts Mednis.

«Ja tas būtu tik vienkārši, tad pasaulē nebūtu slimo un visi būtu laimīgi un veseli.

Lai mēs varētu būt veseli, mums ir sevi jāizprot gan kā ķermeni, gan kā dvēseli. Un tikai tad mēs varam būt līdzsvarā un līdz ar to arī neslimot,»

atzīst klīnikas vadītājs.

Pēc viņa teiktā, pasaulē arvien vairāk runā par holistisko pieeju cilvēka ārstēšanai. Vadošās pasaules universitātes ievieš integratīvās medicīnas klīnikas. «Tas skaidri liecina, ka tradicionālā un netradicionālā medicīna ir cieši saistītas. Īsti veiksmīgi palīdzēt cilvēkam mēs varam, apvienojot abas metodes un sadarbojoties. Jo spēks ir sintēzē.»

«Domāju, ka tradicionālā un netradicionālā medicīna viena otru papildina un nākotnē tās arvien ciešāk savīsies kopā.

Ņemot vērā, ka cilvēki ir dažādi un līdz ar to viņu ceļš uz veselību arī ir dažāds, mēs Āgenskalna klīnikā cenšamies veidot minēto integratīvo pieeju, tādējādi piedāvājot pēc iespējas plašāku pakalpojumu klāstu – dažādu speciālistu pakalpojumus. Tai skaitā arī dziednieces un gaišreģes,» norāda Mednis.

Pēc ārsta domām, ja tas kādam palīdz sevi izprast – izprast, no kurienes es nāku un kurp dodos, tad viss ir pareizi. «Mēs esam palīdzējuši šim cilvēkam.»

«Ņemot vērā, ka pieraksts pie Agneses (gaišreģe Agnese Ziediņa-Zariņa) ir diezgan noslogots, varam secināt, ka mūsu izvēle ir bijusi pareiza. Vēl vairāk to apliecina fakts, ka cilvēki pie viņas nāk atkārtoti. Tas, manuprāt, ir skaidrojams ar to, ka

cilvēki ir noguruši no ķīmiskās medicīnas un no ķīmijas vispār un sāk vairāk domāt «zaļi» ne tikai medicīnas jomā,»

novērojumos dalās homeopāts.

Tāpat viņš norāda, ka, viņaprāt, cilvēki kļūst gudrāki un zināt gribošāki - biežāk uzdod jautājumus par savu izcelsmi un savu ceļu šajā dzīvē un ne tikai. Vairāk grib sevi izprast gan kā cilvēku, gan kā dvēseli. Daļa cilvēku to var izdarīt paši caur dažādām garīgām un fiziskām praksēm, citi iet vieglāko ceļu un šīs zināšanas vēlas «nopirkt». Bet rezultāts jau ir labs abos gadījumos, ja tas palīdz apgūt jaunas zināšanas un izprast sevi, savu viedokli pamato ārsts.

