Zaļais kaķis Liepājā: nežēlība vai pārpratums?

«Tā smējos. Tas mans pagalms. Pat zinu to kaķi. Tāda ažiotāža no nekā. Kaut kas izmests bija pie miskastes. Pats izvārtījies, pagājušo gadu arī tāds viens gadījums bija. Ja būtu nofotografējusi to kaķi pirms gada, būtu ziņu zvaigzne,» portālam TVNET raksta Liepājas iedzīvotāja.

Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversme «Lauvas sirds» savā «Facebook» kontā nesen bija padalījusies ar satraucošu foto un informāciju par kaķi, kas appūsts ar zaļu krāsu.

«Saņēmām vēstuli, ka Rojas/M.Ķempes ielas krustojumā kādā pagalmā pamanīts kaķis, kurš appūsts ar krāsu,» teikts ierakstā.

Bildes tikušas nodotas ķērājam, un patversmes darbinieki centušies kaķi atrast, lai nogādātu klīnikā.

«Atgādinām arī, ka par šādu ļaunprātību draud satikšanās ar policiju, jo šāda rīcība ir uzskatāma par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Līdz ar to jebkāda informācija, kura var palīdzēt noskaidrot personas, kuras to ir pastrādājušas, būs noderīga,» teikts ieraksta nobeigumā.

Portāls TVNET sazinājās ar patversmes vadītāju Noru Brūderi, kas apliecināja, ka kaķis ir atrasts, taču krāsā dzīvnieks visdrīzāk izvārtījies pats. Kaķa veselības stāvoklis esot uzlabojies.

Patversmes «Facebook» lapā, kur iepriekš ievietota informācija par zaļo kaķi, jaunākās ziņas par dzīvnieka likteni vismaz līdz piektdienai nebija atrodamas.

