Sirds sažņaudzas un rokas nolaižas: atkritumu kalni Ziepniekkalnā

Ar pagalam skumju ierakstu sociālajā tīklā Facebook dalījusies kāda tā lietotāja, kas izsaka nožēlu, ka joprojām ir cilvēki, kuri vienkārši atbrauc izgāzt savus atkritumus mežā, turklāt vēl Rīgā, kur ir tik daudz iespēju atbrīvoties no atkritumiem. «Jūtos savā ziņā arī kā no Mēness nokritusi, jo savā naivumā domāju, ka šādi skati vismaz lielo pilsētu teritorijās nav redzami,» pauž meitene, norādot, ka turklāt šie foto ir tikai mazumiņš no atkritumu kalniem, kas tika novēroti apkārtnē.