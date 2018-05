«Liela vilšanās!» Kāpēc atsevišķi produkti kļūst dārgāki?

Liela vilšanās par izmaiņām tilpumā un cenā! Atkārtoti iegādājos jau vairākus gadus lietoto "Dzintars" ražojuma serumu ādai ap acīm. Iepakojuma dizaina pārmaiņas mano diži nemulsina, arī pārdevēja veikli aptvēra, ko meklēju, pasniedza man vajadzīgo produktu ar vārdiem "te tik iepakojums cits, tagad mainās produktu sērijai izskats". Pirmais pārsteigums bija pāris eiro augstāka cena, uz ko pievēru acis, jo maz kas var mainīties kopš pērnās vasaras. Otrais pārsteigums nāca, noliekot jauno pudelīti uz plaukta blakus vecajai. Jaunie 15 ml par lielāku cenu nekā vecie 30 ml ir tiešām liela vilšanās! Lai arī produkts pārbaudīts un patīk, man nepatīk krasās izmaiņas iepakojums/cena frontē un tas, ka pārdevēja par to pat neiepīkstējās, patiesību sakot, radās pat sajūta, ka mēģina ātrāk izsist čeku, paņemt naudu un atvadīties. Parasti pārdevējas "Dzintars" tīkla veikalos aicina iepazīties arī ar citiem produktiem. Meklēju vieglu un dziļi mitrinošu kopšanas līdzekli ādai ap acīm! Ir ieteikumi? - - - - - - - #sad #disappointment #dzintars #seacollagen #dzintarscosmetics #vilšanās #jūtosapkrāpta #skatiesdivreiz #eyeserum #cosmetics

