«Tas bija šausmīgi!» Rīdzinieka stāsts: kā izkļūt sveikā no Kipras cietuma

Puiši lūguši advokātu, taču bez rezultātiem. Tiesā policijas darbinieks nolasījis apsūdzību. «Tas ir serious crime, up to five years.» (Angļu val. - nopietns noziegums, (cietumsods) līdz pieciem gadiem.) Tajā momentā mēs drusku notrīcējām – pagaidiet, ko? Mums teica, ka iesim mājās. Kāds five years?» stāsta Jānis.