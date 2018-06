«Puse Latvijas lauku ceļu ir ar azbesta šķembām, bet mēs raudam par pudeļu utilizāciju»

Pēdējos gados arvien aktuālāks un sabiedrībā plaši apspriests temats ir bīstamo atkritumu utilizācija. Par to nesen savā Twitter kontā pasūdzējies kāds vīrietis. «Šķita, ka valsts ir ieinteresēta, lai draza apkārt nemētājas. Bet vasarnīcas jumta šīfera nodošana parāda, kāpēc mums puse Latvijas lauku ir ar azbesta šķembām uz zemes ceļiem. Un mēs te vēl par pudeļu utilizāciju raudam, smieklīgi,» raksta iedzīvotājs. Kāpēc atbrīvošanās no šīfera ir tik dārga skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, šīferis tā sastāvā esošā azbesta dēļ ir vērtējams kā videi kaitīgs materiāls.

«Azbests ir kaitīgs, jo var atdalīties tā šķiedras un šīs šķiedras vai azbesta putekļi var tikt ieelpoti, tādējādi radot riskus veselībai,»

skaidro ministrijā.

«Ja iedzīvotājs pats veic azbestu saturošo atkritumu nogādāšanu uz attiecīgo sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu, tad jāņem vērā, ka prasības azbestu saturošu atkritumu pārvadājumiem ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu. Azbestu saturošo atkritumu ieteicamais iepakojums ir polipropilēna materiāla maisi (Big Bag). Šim iepakojumam maksimāli jānovērš azbesta šķiedru izdalīšanās vidē, tādēļ, lai iepakotu tādus azbestu saturošus atkritumus, kuros azbesta šķiedras ir vāji saistītas, ir ieteicams lietot dubultu iepakojumu.»

Saskaņā ar ministrijas pausto,

pārvadājot un apglabājot atkritumus, kuri satur azbesta šķiedras vai putekļus, pārvadātājs vai operators tos apstrādā, iesaiņo un pārklāj tā, lai nepieļautu azbesta šķiedru vai putekļu nokļūšanu vidē.

Savukārt atkritumu valdītājam jānodrošina azbestu saturošu atkritumu (šķiedru vai putekļu) iepakošana un marķēšana atbilstoši Eiropā spēkā esošajām regulām un direktīvām. «Tāpēc, ja mājās ir šīfera krājumi, jāsazinās ar atkritumu apsaimniekotāju un jāvienojas par cenu un azbesta materiālu savākšanas laiku.

Saskaņā ar principu «piesārņotājs maksā» atkritumu radītājam jāsedz azbesta atkritumu savākšanas un apglabāšanas izdevumi,»

pauž ministrijas pārstāvji.

Visus bīstamos azbestu saturošos atkritumus, ieskaitot šīferi, var nodot AS «BAO» www.bao.lv, kā arī citiem atkritumu un būvgružu savākšanas komersantiem, ja tie ir saņēmuši atļauju A vai B piesārņojošas darbības veikšanai, kurā ir ietverta arī azbestu saturošo atkritumu apsaimniekošana.

AS «BAO» skaidro, ka iedzīvotājiem pastāv vairākas iespējas nodot azbestu saturošos atkritumus.

Ja iedzīvotāji paši nogādā attiecīgos azbesta atkritumus AS «BAO», tad atkritumiem ir jābūt attiecīgi iesaiņotiem. Atkritumu piegādātājam ir jāveic 100% priekšapmaksa. Ja atkritumi ir iesaiņoti «big-bag» un to svars ir ap 600 kg, to apsaimniekošanas maksa ir 100 eiro + PVN par iepakojumu, paletes ar krāvumu līdz 70 cm augstumam maksa ir 85 eiro + PVN par paleti, bet cukura maisos iesaiņotu atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 10 eiro + PVN.

Ja AS «BAO» sniedz azbesta atkritumu savākšanas un pārvadāšanas pakalpojumu, tad atkarībā no apkalpojamā reģiona cena svārstās no 40 eiro + PVN (Pierīgas reģions) līdz 65 eiro + PVN (Latgales reģions) par paleti.

Azbestu saturošie atkritumi tiek apglabāti atkritumu poligonos speciāli izveidotās vietās.

Maksu par azbesta atkritumu apsaimniekošanu veido apglabāšanas maksa un savākšanas un pārvadāšanas maksa.

Azbestu saturošie atkritumi ir arī dabas resursu nodokļa objekts saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 3. pielikumu - Likme laikposmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim ir 50 eiro par tonnu. Nodoklis ir apglabāšanas maksas komponente.

«Ja šīferis ir vesels, tas nerada bīstamību. Taču brīdī, kad šīfera plāksnes (arī azbestu saturoši siltumizolācijas materiāli apkures caurulēm u. c.) sāk sadalīties, gaisā izdalās azbesta šķiedras un putekļi, kas rada nopietnus draudus apkārtējai videi un cilvēku veselībai,» skaidro ministrijā.

Šobrīd azbesta izstrādājumi no sadzīves aprites ir izņemti un visos priekšmetos, kur to izmantoja, aizstāti ar citu materiālu. Līdz ar to arī azbestu saturošo šīferi šobrīd vairs nav atļauts ne izplatīt, ne izmantot.

«Protams, ja mājas vai saimniecības ēku jumtu joprojām klāj šīferis, nav jāsteidzas to mainīt, jo tāda prasība nepastāv. Taču ir nosacījums, ka, liekot jaunu jumtu, šīferi izmantot vairs nedrīkst – jālieto jau pavisam citi materiāli, kas azbestu nesatur, un noņemtais šīferis ir jāapsaimnieko atbilstoši noteiktajām (augstāk minētajām) prasībām,» pauž ministrijas pārstāvji.