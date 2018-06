Kad Latvijā teiks: paldies, čeku nevajag!

Kādā «zero waste» jeb bezatkritumu filosofijas atbalstītāju forumā kases čeku izsniegšanas tēma aktualizēta no pavisam cita skatpunkta - kā videi nedraudzīga rīcība. «Novērojums Norvēģijā. Kasieris, pirms printē čeku, klientam pajautā, vai viņam maz to čeku vajag. Ja nevajag, nemaz neprintē. Jauka prakse,» pieredzē dalās virtuālās diskusijas dalībnieki. Valsts ieņēmumu dienests (VID) skaidro, kā uz to raugās esošajā Latvijas likumdošanas un ekonomiskajā situācijā.