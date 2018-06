Čūskas - nelūgtie viesi māju pagalmos...

Jāņabērniem un papardes zieda meklētājiem īpaši nevajadzētu uztraukties par čūskām, jo naktis tās labprātāk pavada slēptuvēs.

Čūskas ir aukstasiņu dzīvnieki, tādēļ tās no rītiem mīl sauļoties, lai uzsiltu to ķermenis un ātrāk noritētu vielmaiņas procesi. Atdziestot čūskas paliek mazkustīgākas. Toties no rīta jāņabērniem, kas nakti pavadījuši pie dabas krūts, gan var nākties uzmanīties, vai gadījumā kāda čūska neguļ blakus…