10 pilsētas, kurās Jaungada sagaidīšana ir kā krāšņs piedzīvojums

Nianses gadu no gada var mainīties, bet šīs desmit pasaules pilsētas ne bez pamata ieguvušas labu reputāciju kā vietas, kur krāšņi pavadīt veco gadu un sagaidīt jauno. Šogad, visticamāk, vairs neizdosies pagūt nokļūt kādā no šīm vietām, ja vien neesat sagādājis lidojuma un viesnīcu biļetes labu laiciņu pirms Vecgada vakara, taču te nu būs CNN apkopotās pilsētas, kurās Jaunā gada sagaidīšana var izvērsties par krāšņāko un neaizmirstamāko piedzīvojumu jūsu dzīvē.

1. Sidneja

Sidneja noteikti ir laba izvēle jaunā gada sagaidīšanai. Iespaidīgā uguņošana norisinās Sidnejas ostā, kur krāšņu fonu veido Sidnejas Opera un Hārbora tilts. Tāpat Sidneja būs īstā izvēle, ja vēlaties piedzīvot vasaru ar sauli un atpūtu skaistajās Austrālijas pludmalēs.

FOTO: AFP/Reuters/AP/Scanpix

2. Honkonga

Honkongas iespaidīgā panorāma neļaus aizmirst Jaunā gada uguņošanu, kura ir redzama arī no daudzām viesnīcām. Cilvēku pūļi pulcējas Star Ferry Pier pāris stundas pirms pusnakts uz kādu teātra, dejas vai cirka izrādi. Ja esat Honkongā, noteikti vēlēsieties apmeklēt arī atrakciju parku Ocean Park, lai izklaidētos no visas sirds.

FOTO: AFP/Reuters/AP/Scanpix

3. Bangkoka

Bangkoka bieži ir topu augšgalā kā pilsēta ar labāko naktsdzīvi Āzijā. Dabiski, ka tā ir īstā vieta Jaunā gada sagaidīšanai, ja jums patīk pūļi, troksnis un uzdzīve. Bangkokas atbilde Ņujorkas Taimskvēram ir CentralWorld Plaza, kas ir galvenā pulcēšanās vieta Jaunā gada svinībām. Iespējams, tu vēlēsies turpināt svinības tādā satriecošā bārā kā Red Sky vai augstas klases restorānā Sirocco.

FOTO: AFP/Reuters/AP/Scanpix

4. Dubaija

Burj Khalifa ir viens no elpu aizraujošākajiem debeskrāpjiem pasaulē, it īpaši Vecgada vakarā. Tam pieder arī pasaules augstākās celtnes gods (827.9892 metri), kuras pakājē ļaudis pulcējas, lai sagaidītu Jauno gadu uguņošanas pavadībā. Ne pārāk tālu ir Burj Plaza, kas ir nedaudz klusāka vieta, paredzēta ģimenēm ar bērniem. Dubaija attīstās arī kā tūrisma galamērķis gardēžiem, kas noteikti vēlēsies apmeklēt tādu restorānu kā Cavalli Club Dubai. Ja tev padomā ir iepirkšanās, tad noteikti apmeklē vienu no pasaulē lielākajiem iepirkšanās centriem Dubai Mall.

FOTO: AFP/Reuters/AP/Scanpix

5. Maskava

Sarkainais laukums Maskavā vēsturiski ir viena no aukstākajām, bet vizuāli pievilcīgākajām vietām Jaunā gada uguņošanai. Ja tu vēlies nosvinēt patiesi grandiozi krievu stilā, iespējams, viesnīca luksus Ritz-Carlton Maskavā būs kā radīta tev. Tā ir pašā pilsētas centrā un tai ir jumta bārs, kas nav mazsvarīgi. Kamēr esi Maskavā, visticamāk, gribēsi arī apskatīt komunistu līdera Vladimira Ļeņina kapenes vai iepazīties ar Aukstā kara relikvijām no padomju laikiem.

FOTO: AFP/Reuters/AP/Scanpix

6. Keiptauna

Keiptauna ir viena no pasaules skaistākajām pilsētām, kas atrodas Āfrikā. Jaunā gada uguņošana padara to jo īpaši krāšņu. Ja meklējat vietu, kur gardi paēst un izbaudīt skaistus skatus, izmēģiniet restorānu MAReSOL, kas specializējas portugāļu virtuvē. Savukārt ja esat noskaņoti ballēties, Cape Point dārzi ir viena no iespējām, ko apsvērt. Izbaudiet sauli un vīnogulāju dārzus visapkārt Keiptaunai, jo tur tāpat kā Sidnejā, tagad sākas vasara.

FOTO: AFP/Reuters/AP/Scanpix

7. Londona

Lieliskā Londona pie Temzas vienmēr sniedz neaizmirstamu Jaunā gada uguņošanu. Īpaši jauki skatpunkti paveras, izbaudot kruīzu pa upi. Labs veids, kā sagaidīt Jauno gadu, ir iekārtoties kādā no Londonas senākajiem krogiem, piemēram, Old Bell Tavern, kas darbojas jau kopš 1670. gada. Ja meklē kādu nesenāku izklaides iespēju, iesakām izmēģināt Southbank Centre's tematiskās ballītes no 1920. līdz 1990. gadam. Un, protams, kur nu bez Kensingtonas pils apmeklējuma.

FOTO: AFP/Reuters/AP/Scanpix

8. Riodežaneiro

Ja vēlies sagaidīt Jauno gadu apmēram divu miljonu citu cilvēku sabiedrībā siltā pludmalē, dodies uz Riodežaneiro. Galvenā pulcēšanās vieta būs Kapokabanas pludmale, kur norisināsies dažādi muzikāli šovi, tostarp, Brazīlijas simfoniskais orķestris, kas spēlēs arī uguņošanas laikā. Ja vēlies svinēt tradicionālā brazīļu stilā, izmēģini Jobi Bar, kurš darbojas kopš 1950. gada. Meklē lielisku skatu? Dodies uz Vista Chinesa, kas atklās burvīgu panorāmu uz pilsētu.

FOTO: AFP/Reuters/AP/Scanpix

9. Ņujorka

Taimskvērs Manhetenā - tas ir sinonīms Jaunā gada sagaidīšanai Amerikas Savienotajās Valstīs. Ja tomēr tevi nevilina burzīšanās Taimskvērā ar aptuveni vienu miljonu citiem cilvēkiem, vari apmeklēt kādu citu no Ņujorkas rajoniem: Bruklinu, Bronksu vai Kvīnsu, kur arī norisināsies dažādi Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi.

FOTO: AFP/Reuters/AP/Scanpix

10. Lasvegasa

Lasvegasa ir spoža visu cauru gadu, bet jo īpaši krāšņa tā ir Vecgada vakarā. Bulvāris ir slēgts transportlīdzekļu satiksmei un gājēji var nodoties neaizmirstamam festivālam. Pusnaktī vairāki kazino rīko iespaidīgu uguņošanu. Ja ar uguņošanu nav gana, vari apmeklēt kādu no Vecgada šoviem. Apmeklētājiem gan ieteicams rezervēt viesnīcu numuriņus laicīgi, jo brīvdienu sezonā cenas kāpj kosmiskā ātrumā. Tāpat arī apģērbieties silti, jo naktī, īpaši ziemās, gaiss pamatīgi atdziest.