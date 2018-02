Citādāka pieredze: Nakšņošana «Game of Thrones» ledus viesnīcā

Kulta seriāls «Game of Thrones» (Troņu spēles) parādīsies ekrānos tikai 2019. gadā, taču kaislīgiem faniem jau ir iespēja apmesties seriāla tematikai veltītā ledus viesnīcā, kas vērusi durvis Somijā.

Neparastā viesnīca atrodas 125 kilometrus aiz polārā loka un 90 minūšu brauciena attālumā no Helsinkiem, Kitilē apgabalā. To veidojuši talantīgi ledus skulptori no visas pasaules. Tematiskais viesnīcas dizains gan ir pagaidu variants, ņemot vērā ledus un sniega mainīgās īpašības, vēsta interneta vietne www.buro247.sg.

Guļvietas te ne tuvu nav tādas kā citur - katra no 24 istabām glabā dažādas ledusskulptūras, kas ietekmējušās no «Torņu spēļu» tēliem.

Piemēram, tu vari apmesties istabiņā ar kādu no briesmoņiem vai pašu White Walker (tēls no seriāla), kas rēgosies virs tavas gultas. Gaiteņos savukārt var redzēt leģendāro dzelzs troņa dublikātu.

Viens nu ir skaidrs - jums izdosies izdzīvot dažādas slēptās fantāzijas šajā ledus viesnīcā!

Tāpat kā jebkurā citā viesnīcā, arī šajā ir dažādi piedāvājumi. Tev ir iespēja apmeklēt ciemata restorānu, kura ēdienkartē atradīsi ziemeļbrieža steiku, vai atveldzēties ledus bārā.

Pāri, kuri ir nolēmuši apprecēties, to var izdarīt speciāli izveidotā ledus kapelā.

Vai tā nav fantastiska izdevība šādam notikumam?

Ir tikai viens noteikums - tā kā temperatūra šajā viesnīcā noslīd līdz -5 grādiem, viesiem ir ieteikums uzturēties tikai vienu nakti un apbruņoties ar aukstumizturīgiem guļammaisiem savās istabiņās. Beigu beigās palikšana šajā viesnīcā norāda uz to, cik ļoti tev patīk aukstums vai arī - seriāls.

«Troņu spēļu» viesnīca Lapzemē būs pieejama līdz 2018. gada 30. aprīlim.