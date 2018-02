Tā top «Royal Caribbean» pasaulē lielākais kruīza kuģis

Jau aprīļa sākumā pasaulē lielākais kruīza kuģis «Symphony of the Seas» dosies savā pirmajā izbraucienā, taču šobrīd kuģī norisinās remontdarbi. Kuģis spēs pārvedāt vairāk nekā sešus tūkstošus pasažieru, kā arī divus tūkstošus darbinieku. Fotogalerijā piedāvājam aplūkot, kruīza kuģa tapšanas procesu!

Amerikāņu kruīza uzņēmums «Royal Caribbean» par kuģa «Symphony of the Seas» būvniecību paziņoja pagājušajā gadā. Lai arī joprojām nav atklātas visas detaļas par uz kuģa paredzētajām aktivitātēm, uzņēmums ļauj ielūkoties tā būvēšanas aizkulisēs.

Plānots, ka kuģa ievērojamais izmērs būs viena no lietām, kas piesaistīs ceļotājus. Uz «Symphony of the Seas» būs par 28 kabīnēm vairāk nekā uz šī brīža pasaulē lielākā kruīza kuģa.

Uz kruīza kuģa būs akvaparks, liels peldošs spa, kazino, vairāk nekā 20 dažādi restorāni, slidotava, parks, teātris, kā arī dažādi bāri un citas aktivitātes, kas kopumā atradīsies uz 18 dažādiem klājiem.

Pasaulē lielākais kruīza kuģis tiks atklāts marta beigās un savus pirmo pasažierus uzņems jau aprīlī. Vasaras sezonā tas ceļos pa Vidusjūru, piestājot dažādās ostās Spānijā, Francijā un Itālijā. Savukārt šī gada rudenī kruīza kuģis dosies uz Maiami, Floridu, no kurienes tālāk ceļotājus vizinās pa dažādiem galamērķiem Karību jūras apkaimē.