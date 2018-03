Aptauja: 39% cilvēku atliek ieceri doties tālākā ceļojumā

39% cilvēku vēlētos doties tālākā ceļojumā, bet šo ieceri visu laiku atliek lielākoties naudas trūkuma dēļ, liecina «Luminor» veiktās aptaujas dati. Aptaujāto vidū populāras neīstenotas ieceres ir arī jauna auto iegāde (32%), mājokļa remonts (32%), jauna mājokļa iegāde vai maiņa (30%) un jaunu mēbeļu iegāde vai interjera atsvaidzināšana (24%). Savukārt 21% vēlētos veikt lielāku pirkumu, piemēram, iegādāties sadzīves tehniku vai kādu no jaunākajām tehnoloģijām, bet 20% - attīstīt kādu no saviem hobijiem.

Kā rāda aptaujas dati, vairumam jeb 75% šīs ieceres līdz šim nav izdevies īstenot naudas trūkuma dēļ. To atzinusi lielākā daļa jeb 85% aptaujātie, kuru ienākumi mēnesī vidēji ir līdz 1000 eiro mēnesī, un 51% respondentu ar ienākumiem virs 1001 eiro mēnesi. 32% aptaujas dalībnieku nav pieticis laika, lai īstenotu savas ieceres, bet 19% trūcis uzņēmības.

Iepriekš citas savas ieceres aptaujātie īstenojuši, paši sakrājot savam mērķim – tā atbildējuši 74%. Savukārt 42% izmantojuši aizdevumus, bet 13% aizņēmušies no draugiem/paziņām. 8% līdz šim nav izdevies realizēt savas ieceres.

No tiem, kuri savu ieceru īstenošanai līdz šim aizdevumus nav izmantojuši, 17% baidās no ilgtermiņa saistībām, 15% nav pārliecināti par pietiekamiem ienākumiem, bet 14% līdz šim nebija atraduši sev izdevīgu piedāvājumu. 11% nepatīk/nevēlas aizņemties, savukārt 4% baidās no nezināmā.

Veiktajā aptaujā šā gada februārī piedalījās 300 respondenti visā Latvijā vecumā no 20 līdz 50 gadiem.