Padomi jaunlaulātajiem: kā nepārmaksāt par medusmēneša ceļojumu

Vasara – dārga bauda

Bez šaubām, lielākā daļa pāru sapņo par kāzām vasarā, taču tas vairs nav noslēpums, ka siltajā sezonā dārgāk maksā ne vien lielākā daļa kāzu pakalpojumu, bet arī ceļojumi uz ārvalstīm – gan lidojumi, gan dzīvošana viesnīcās.

Atcerieties, ka ceļojumi nesezonas laikā (no septembra līdz maijam) bieži vien mēdz būt pat par trešdaļu lētāki.

Kāda ir jūsu izvēle? Ja jebkurā gadījumā precēties vēlaties tikai vasarā, tad vismaz neatmetiet variantu medusmēneša ceļojumā doties vēlāk. Tomēr, ja vēlaties ceļot uzreiz pēc kāzām, vajadzētu nopietni apsvērt kāzas vēsajā sezonā. Ticiet, tādas tiešām var būt ne vien stilīgas, bet arī neaizmirstamas un ievērojami taupīgākas! Turklāt vislabāk medusmēneša ceļojumu rezervēt 6 – 8 mēnešus līdz tam un, ja izvēlaties no populārām kāzu ceļojumu vietām, tad cenu krišanu labāk nemaz negaidiet.

Izvēlieties vēlos lidojumus un nedēļas vidu

Protams, daudzi vēlas svinēt svētkus tā, kā to rāda Holivudas filmas, – no svētkiem uz lidostu jūs aizved autovadītājs, pēc tam (necik nenoguruši!) sēžaties lidmašīnā vairāku vai pat padsmit stundu lidojumam. Taču lidojums uzreiz pēc kāzām nav nekāds oficiālais pienākums. Daudzi pāri izvēlas svinēt no sirds, nakti vai dažas dienas atpūsties un tikai pēc tam aizceļot. Padomājiet – pirms pašām kāzām taču rūpju netrūks, kam vēl apkraut sevi ar čemodānu kravāšanu? Turklāt, lai arī mazāk ērti, tomēr nakts lidojumi bieži mēdz būt daudz lētāki nekā tie, kuri notiek pa dienu. Domājiet tā: vai dažas stundas papildu miega mājās ir dažu papildu eiro vērtas? Turklāt lidojumi nedēļas vidū var maksāt pat līdz 50 procentiem mazāk nekā lidojumi piektdien un nedēļas nogalēs. Nereti, iegādājoties lētāku lidojumu, ietaupītā nauda var segt pat papildu naktsmītni viesnīcā, tādēļ brīvdienas atbilstoši var tapt garākas par to pašu naudu!

Lietojiet privātu meklētāja logu pārlūkprogrammā

Varbūt esat pamanījuši, ka reizēm, meklējot lidojumus, cenas var mainīties pat tajā pašā dienā. Tā tas ir tādēļ, ka mājas lapas atbalsta sīkfailu politiku, kura palīdz sekot līdzi jūsu iepriekšējām meklēšanām pārlūkprogrammā. Aviolīnijas, redzot, ka par lidojumu interesējaties jau ne pirmo reizi, secina, ka esat ļoti motivēts pircējs, t.i., ka jūs pat neatbaidīs pieaugusi ceļojuma cena. Redzot jūsu pēdējās meklēšanas rezultātus, tādas mājas lapas ar katru apmeklēšanas reizi var pa drusciņai palielināt cenu. Lai no tā izvairītos, meklējot lidojumus pārlūkprogrammā, izdzēsiet savu pārlūkošanas un sīkfailu vēsturi vai veiciet pārlūkošanu «slēptā» («incognito») pārlūkprogrammas logā.

Padomi, izvēloties viesnīcu

Ja atrodat viesnīcu, kura jums patīk, meklēšanas sistēmās vai specializētās lapās – atvēliet papildu laiku piezvanīt vai uzrakstīt tieši interesējošai viesnīcai un pajautāt, kādu cenu par istabu viņi piedāvātu, pasūtot tiešā veidā. Tāpat šajā vietā vajadzētu aizmirst kautrību un nepalaist garām iespēju pieminēt, ka meklējat viesnīcu tieši savam kāzu ceļojumam – apkalpošanas sfērā tāds cilvēciskais faktors vēl biežāk nostrādā un ticams, ka tāda iemesla dēļ viesnīca tiešām varēs piedāvāt citu cenu vai papildu dāvaniņas. Cita ideja – izvēloties istabiņu, labāk ņemiet lētāko atrodamo variantu dārgā viesnīcā nekā dārgāku istabiņu lētākā viesnīcā. Istabiņu cenu bieži nosaka pat skats pa logu: protams, iespēja no savas istabiņas redzēt okeānu aizrauj elpu, bet varbūt ir labāk izvēlēties lētāku istabu ar skatu uz iekšpagalmu vai baseinu, bet līdz okeānam aiziet kājām un ieraudzīt tuvumā?

Medusmēneša ceļojums – dāvana no viesiem

Jo tālāk, jo aizvien populārāka kļūst prakse kāzu viesiem skaidri norādīt, kādu dāvanu jaunlaulātie vēlētos saņemt kāzās. Ne mazums pāru nolemj, ka vairāk nekā dažādi mājas piederumi viņiem dāvanā noderētu nauda. Bet varbūt kāzu viesi varētu palīdzēt iegādāties medusmēneša ceļojumu? Padomājiet, kā vēlaties to darīt: varat viesiem suflēt, ka gaidāt dāvanu naudas izteiksmē, kas tiks izmantota ceļojuma iegādei (un varat doties ceļojumā nākotnē, kādu laiku pēc kāzām), vai izdomāt sistēmu, kā savākt tādas dāvanas līdz kāzām, lai varētu doties ceļojumā pēc iespējas drīzāk pēc svētkiem.

Izvairieties no maksājumiem par valūtas maiņu

Par valsts valūtu jāpadomā jau pirms ceļojuma, jo viena no vislielākajām kļūdām ceļojot – valūtas maiņa vai skaidrās naudas izņemšana lidostā. Atsevišķās valstīs par tādiem pakalpojumiem var nākties samaksāt pat līdz 10 procentiem no summas! Turklāt norēķināšanās ar ārvalstu karti un valūtas maiņa visa ceļojuma laikā var veidot tiešām prāvus papildizdevumus.

Finanšu iemaņu formēšana

Taupīšana sastāv no atsevišķu iemaņu maiņas, bet tās, ja tiek pastāvīgi paturētas, no savas puses var atnest tiešām ievērojamus rezultātus. Taisnība ir tāda, ka daudzu galvās situācija bieži šķiet labāka, nekā patiesībā ir – domājam, ka ēdam veselīgāk nekā patiesībā vai ka tērējam ievērojami mazāk naudas, nekā izrādās, pārbaudot kontu. Lai formētu efektīvas finanšu iemaņas, ir vērts izmēģināt viedtehnoloģijas. Nolēmuši taupīt, sāciet katru dienu lietot maksājumu karti un kontu, kurš ir pārvaldāms jūsu viedtālrunī un var palīdzēt kontrolēt personīgo budžetu.