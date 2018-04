Uzzini, kura Eiropas pilsēta piedāvā viszemākās cenas, un sāc kravāt čemodānus!

Austrumeiropa piedāvā vienus no lētākajiem galamērķiem kontinentā, turklāt tie ir visai satriecoši, liecina «City Costs Barometer from Post Office Travel Money» aptauja. Izmantojot nacionālo un reģionālo tūrisma biroju datus un vidējās izmitināšanas izmaksas no «Hotels.com», tika pētītas nedēļas nogales ceļojumu izmaksas uz 36 Eiropas pilsētām. Pētījumā tika salīdzinātas cenas par palikšanu trīs zvaigžņu viesnīcā, maltīte diviem cilvēkiem, kafija, alus, transporta izdevumi un citas tūristiem nozīmīgas izmaksas.