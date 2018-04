Ar savu tematiku: krāšņākais pazemes metro pasaulē

#Repost @viajarconana ・・・ The artist Ulrik Samuelson has transformed the station into an underground garden depicting the history of Kungsträdgården. The green colour symbolises the plant life of the baroque garden, the red the gravel and the white the marble statues. #subwayseries_sthlm #kungsträdgården #travelgram #visitSweden #swedishmoments #ig_sweden #ig_stockholm #stockholm #sthlm #subwayseries_sthlm #subwayseries #we_love_stockholm #this_is_stockholm #viewstockholm #igerstockholm #enjoysweden #scandinavia #zweden #ig_sweden #sweden #Sverige #bestofscandinavia #eurotravellers #igswstockholm #stockholm_insta #tunnelbana

