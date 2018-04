Pārgājiens cauri Izraēlai: Pirmā krīze - ko es te daru?

Turpinām stāstu par Agnesi, kur devusies 1020 km garā pārgājienā no Kibbutz Dan Izraēlas ziemeļos līdz Eilatai dienvidos. Laiks paskrējis ļoti ātri! Nu jau divas nedēļas esmu ceļā no Dan Izraēlas ziemeļos uz Eilat pašos dienvidos pie Akabas līča. Kopumā jūtos labi, kaut gan šonedēļ piedzīvota arī neliela krīze, kas droši vien ir normāla parādība. Ir sajūta, ka viss apnicis, gribu atpūsties un uzdodu sev jautājumu: «Ko es te daru?» Tiku savai krīzei pāri divās dienās un nu jau atkal labā noskaņojumā dodos Jeruzālemes virzienā. Nevienā no lielajām pilsētām mans ceļš neieved, redzu tās tikai no attāluma.