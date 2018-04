Piektais gadalaiks un «Atvērtās dienas laukos» Sēlijā un Lietuvā

Neseno uzaicinājumu apmeklēt Sēlijas lauku sētas un pavērot Jāņa Jaunsudrabiņa grāmatās aprakstītās vietas pieņēmu ar prieku. Agri no rīta iekāpjam autobusā un pēc iepriekšējās dienas solītajām siltajām pavasara prognozēm šķiet, ka neko labāku, kā doties ceļojumā, arī nevarētu vēlēties.

Laiks tomēr nelutina un nedaudz līņā, bez gumijotiem apaviem neiztikt. Sēlijā ir iespējams sastapties ar piekto gadalaiku – atbuldu, kad pārplūst Dvietes pļavas un virs ūdens paliek lielāki sauszemes gabali ar viensētām, un tieši tagad iespējams šos skatus izbaudīt.

Pirmais pieturas punkts - Viesītes novada Saukas pagastā zemnieku saimniecība «Vilciņi», kur audzē dējējputnus. Ģimenes saimniecībā nodarbojas ar putnkopību un tirgo olas inkubācijai. Saimnieces ļauj iepazīties ar septiņu gadu putnu audzēšanas pieredzi, demonstrējot savus mīluļus – dažādu šķirņu vistas, pērļuvistas, zosis.

Man visvairāk patīk vērot Indijas skrējējpīles, kas pēc izskata līdzinās pudelei ar garu kaklu un spārni kā mazas, krāsainas spalvu piespraudes, bet saimniecībā ļoti noderīgas, nolasa vīnogulāju kaitēkļus un tik ļoti mūsu laukos savairojušos gliemežus.

Nav tālu jābrauc, tepat Viesītes novada Elkšņu pagastā, lai sastaptu kafejas «Alīda» receptes autori. Tā kafija tika dēvēta sensenos laikos. Mūs ar prieku sagaida rosīgā Jolanta Ratniece, un saimnieces uzmanību var saņemt neierobežotā daudzumā. No pašiem pirmsākumiem līdz pat šodienai iepazīstos ar kafejas ražošanas vēsturi un, to degustējot, pievienoju priežu čiekuru sīrupu. Uzmundrinoši, gardi un veselīgi, jo dzērieni sastāv no cigoriņiem, burkāniem, miežiem, rudziem, ozolzīlēm un jaunajās receptēs tiek pievienoti apiņi un kaņepes. Katram kafejas veidam īpašs sastāvs.

Pusdienas laiks pienāk nemanot, un Aknīstē iegriežamies kafejnīcā «Liepas». Šeit ir arī viesu nams; ja tiek plānots vairākdienu ceļojums, te īstā vieta atpūtai. Uzņēmumā saimnieko divas māsas – Santa un Ieva, bet vecāki Nikolajs un Evija strādā savā BIO zemnieku saimniecībā. Vairāku hektāru plašumā ir sastādīti ķiploki, kartupeļi, burkāni un vēl citi dārzeņi, kas tiek iekļauti kafejnīcas ēdienkartē.

Iesaku nogaršot rāceņu krēmzupu ar karamelizētiem sīpoliem un bekona kraukšķiem vai grūbu-dārzeņu «risotto» ar gaileņu mērci.

Eh, arī bio biezpiena «putām» ar ogu mērci nevarēju pretim turēties. Lielajā saimniecībā vairāk nekā 26 gadus nodarbojas ar šķirnes aitkopību un piensaimniecību.

4. maijā «Arvērtās dienas laukos» programmas ietvaros saimnieki piedāvās svinēt Baltā galdauta svētkus svaigā gaisā - iepriekš gan jāpiesakās. Varēs apraudzīt jēriņus un aitiņas, tos pabarot ar saimnieku sagatavotiem dzīvnieku našķiem, arī apmeklētājiem tiks sagādāts kāds pārsteigums.

Vienas dienas ietvaros ir iespējams iegriezties arī kaimiņzemē Lietuvā un Rokišķos sameklēt Sadauskienes ceptuvi.

Konditorejas cehā tiek gatavoti tradicionālie lietuviešu saldumi – šakotis un medus rausīši «sēnītes».

Ja laika gana, tad piedalīties ragainā tornīša cepšanā būs tīrais prieks. Ar pacietību jāapbruņojas, jo tāpat vien pie krāsns nesēdēsi, visu laiku pamatīga rosība, bet galarezultāts uz mēles kūstošs gardums.

Turpat Rokišķu rajonā, netālu no Latvijas – Lietuvas robežas Taruču ciematā, lauku tūrisma saimniecībā «Roksala» rosās ģimene, kas piedāvā nakšņošanu, svinību organizēšanu un pirts pakalpojumus. Ģimenē ir arī senas vīna darīšanas tradīcijas –

tiek ražoti deviņu veidu vīni no vietējiem augļiem un ogām.

Degustējam vairāku veidu vīnus, un brīnums vislielākais, ka mūsu platuma grādos iespējams izbrūvēt arī sausos vīnus no ērkšķogām un rabarberiem. Saimniecībai piešķirts Lietuvas nacionālā mantojuma sertifikāts.

Vienas dienas garumā ir iespējams veikt šo iespaidiem piepildīto maršrutu, un paldies šoreiz «Lauku ceļotājam», kas aicina pilsētniekus uz Latvijas laukiem 4.-6. maijā un Lietuvas laukiem 11.-13. maijā, kad notiks akcija «Atvērtās dienas laukos». Šogad akcents ir uz lauku sētām un vietām, kurās var iepazīt un pieredzēt lauksaimnieciskos procesus no pirmsākumiem līdz mūsdienīgai ražošanai, demonstrējumiem, meistarklasēm, iepazīstinot ar senā mantojuma lietojumu mūsdienās.

Akcija organizēta projekta «Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā» (Agriheritage, LLI-65) ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas - Lietuvas programma 2014.–2020. gadam. Akciju atbalsta Zemkopības ministrija.