Apbalvotas festivāla «Tourfilm Riga 2018» labākās filmas

Galveno balvu «Grand Prix» izcīnīja Spānijas īsfilma «The Route of Fate», kurā Austrālijas dziesminieks, ceļojot pa Kataloniju, dzelzceļa stacijā pazaudē savu dienasgrāmatu, kurā ar bildēm un ierakstiem dokumentējis savu ceļojumu. Dienasgrāmatu atrod divas draudzenes, kas nolemj to atdot īpašniekam, sekojot pa dziedātāja ceļojuma pēdām. Piezīmju blociņš kļūst par aizraujošu piedzīvojumu ceļvedi Katalonijas zemēs.

Nominācijā «Latvijas tūrisma produkts» 1. vietu izcīnīja Rīgas Tūrisma attīstības biroja «Live Rīga» video no tūrisma kampaņas «Rīga rīdzinieka acīm» jeb «Insider’s Guide to Riga». «DDB Latvia» asprātīgā un vizuāli piesātinātā video rullītī mūsu galvaspilsētu aicina izzināt kopā ar «putnu vērotāju». Viņa lielāko daļu laika atrodas virs zemes un parāda Rīgas skaistumu no jumta korēm un terasēm.

Pirmā vieta nominācijā «Latvijas tūrisma produkts» piešķirta arī Jurģa Rudmieža («Kiddin») dinamiskajam Cēsu tūrisma video «Explore Hansa! Explore Cēsis!», kas parāda, cik daudz un dažādu atpūtas iespēju un apskates objektu ir vienā no Hanzas pilsētām, kas 20. gadsimtā uz divām dienām kļuva par visas Latvijas galvaspilsētu, bet mūsdienās ir kultūras un mākslas centrs ar krāšņu vecpilsētu. Starptautiskā žūrija abus Latvijas video novērtējuši arī nominācijā «tūrisma galamērķis – pilsēta», piešķirot trešās vietas.

Nominācijā «kultūras tūrisms» 1. vieta piešķirta vēl vienai Spānijas tūrisma īsfilmai «Memories of a destination», tūrisma pakalpojumi – Grieķijas īsfilmai «Canaves Oia – luxury never sounded so good», ekotūrisms – ASV īsfilmai «Amazon – Peru» un Francijas video «Les Jardins d’Etretat», piedzīvojumu tūrisms – ASV īsfilmai «La Cumbre» un filmai no Filipīnām «Tubbataha: A National Treasure», tūrisma galamērķis – pilsēta – Somijas video «It’s not silence», tūrisma galamērķis – reģions – Grand Prix ieguvējai Spānijas īsfilmai «The Route of Fate», tūrisma galamērķis – valsts – Vācijas «A journey through the night» un filmai no Peru «Generation With A Cause», bet kategorijā «pasākumi, izstādes, kongresi» 1. vieta Spānijas īsfilmai «World Pride 2017».

Rīgas domes organizētajā Starptautiskajā tūrisma filmu festivālā «Tourfilm Riga 2018», kas šajā pavasarī Rīgā notika jau 11 gadu pēc kārtas, kopumā tika iesūtītas 476 tūrisma īsfilmas no 72 valstīm. No pieteiktajām īsfilmām oficiālajai vērtēšanai atlasītas bija 222 filmas teju no visas Eiropas, turklāt plaši tika pārstāvēti arī citi kontinenti.

Starptautiska žūrija izvērtēja katras filmas ideju, kreativitāti, vizuālos izteiksmes līdzekļus un noteica labāko tūrisma filmu katrā no deviņām nominācijām: tūrisma galamērķis – pilsēta, tūrisma galamērķis – reģions, tūrisma galamērķis – valsts, kultūras tūrisms, ekotūrisms, piedzīvojumu tūrisms, tūrisma pakalpojumi, Latvijas tūrisma produkts, kā arī pasākumi, izstādes un kongresi.