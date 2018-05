Septiņi iemesli šovasar apmeklēt kaimiņu galvaspilsētu Viļņu

1. Perkusiju improvizācija, kurā var piedalīties ikviens

19. maijā tradicionālajā Ielu mūzikas dienā Viļņas vecpilsētas ielas un parkus pieskandinās talantīgi, pieredzējuši mūziķi un jauni censoņi no Lietuvas, Latvijas un citām valstīm. Vecpilsētu piepildīs roka, džeza, folka un citu stilu mūzika un priekšnesumi, kas solās būt ne tikai muzikāli baudāmi, bet arī gana atraktīvi. Arī šogad Ielu mūzikas diena noslēgsies ar «Drum2gether» perkusiju parādi un brīvu improvizāciju, kurā aicināts piedalīties ikviens apmeklētājs. Ielu mūzikas diena kļuvusi par vienu no lielākajiem notikumiem, kas vienlaikus norisinās vairākās Lietuvas pilsētās, ik gadu pulcējot aptuveni 5000 dalībnieku.

2. Paradīze laikmetīgās mākslas cienītājiem

No 7. līdz 10. jūnijam Lietuvas izstāžu un kongresu centrā Litexpo jau devīto reizi norisināsies starptautiskā laikmetīgās mākslas mese jeb gadatirgus ArtVilnius’18. Šogad mese veltīta Lietuvas simtgadei un lielākais uzsvars būs tieši uz Baltijas mākslas scēnu, taču tajā iesaistīsies arī vairāk nekā 50 galerijas no dažādām pasaules pilsētām, tostarp Ņujorkas, Parīzes un Maskavas. Pērn šajā pasākumā pārsniegti vairāki rekordi – lielākais apmeklētāju skaits (22,5 tūkst. cilvēku) un visvairāk pārdotu mākslas darbu (vairāk nekā 200), turklāt šogad paredzēts tos pārspēt. Apmeklētājus priecēs ievērojams skaits skulptūru, instalāciju un performanču, kā arī radošās darbnīcas un lekcijas, kurās aicināts piedalīties ikviens apmeklētājs neatkarīgi no vecuma.

3. Iespēja baudīt kultūru tumsā

15. jūnijā ar vienas nakts festivālu jeb Kultūras nakti Viļņa centīsies parādīt, ka tumsā kultūru iespējams baudīt citā līmenī. Ne velti kinoteātrī pirms seansa nodziest gaismas, arī teātrī vai koncertā pirms uzveduma iestājas krēsla. Tumsa ļauj pilnībā ieslīgt kultūrā, dot vaļu iztēlei un ļauties mirkļa burvībai. Šogad festivālā būs baudāmas vairāk nekā 200 dažādas mūzikas, dejas, teātra, kino, fotogrāfiju, mākslas instalācijas, kā arī notiks dažādi pasākumi, kas nakts laikā atdzīvinās pilsētu.

4. Novērtēt, kā dziesmu svētkus svin kaimiņi

Ne tikai Latvijā mīt saviļņojošā dziesmu un deju svētku tradīcija, arī Lietuvā tā pulcē iedzīvotāju tūkstošus, vienojoties kopīgā kultūras baudījumā. Lietuvas simtgades Dziesmu svētki «TĀS VĀRDĀ…» notiks no 1. līdz 6. jūlijam. Šogad unikālā svētku programmā piedalīsies 40 tūkstoši dalībnieku no visas Lietuvas, pulcējoties Viļņā, lai dalītos ar novadu dziesmām, dejām un tradīcijām. Lietuvas Dziesmu svētki iedalīti vairākās nozīmīgās daļās - Folkloras diena, Ansambļu vakars un Deju diena, kuras papildinās Tautas mākslas izstāde, Kankļu pēcpusdiena un citas tematiskas aktivitātes. Atliek vien izvēlēties, kuras no tām apmeklēt.

5. Īpašas performances ekskluzīvā vietā

No 16. līdz 27. jūlijam, pašā vasaras pilnbriedā Viļņa aicina uz Vasaras mūzikas un teātra festivālu. Tā ietvaros pašā pilsētas sirdī – Viļņas Valdnieku pils pagalmā, rokas stiepiena attālumā no Ģedimina kalna, tiek piedāvātas 10 performances, ienesot svaigu kultūras elpu. Festivāls apvieno, sākot no klasikas līdz populārajai kultūrai, no skaistākajām operas ārijām zem zvaigžņotām debesīm līdz džeza partijām, piepildot skatuvi ar orķestra spēku. Šogad tā ietvaros varēs redzēt Šekspīra Hamletu, kā arī dzirdēt lietuviešu roka leģendu Andrju Mamontovu un zviedru elektroniskās mūzikas pārstāvjus Little Dragon.

6. Gardēžiem iespējas jaunām baudām

Apmeklējot Viļņu, noteikti pamanīsiet vietējo iedzīvotāju iecienīto ēdienu – burgerus. Tāpēc likumsakarīgi, ka 26. jūlijā notiek Viļņas Burgeru festivāls. Tajā iespējams nogaršot visdažādākās burgeru variācijas, arī tādas, kas tapušas tikai īpaši festivālam. Savukārt gardēžiem, kas raugās citu ēdienu virzienā, būs interesanta Open Kitchen (Atvērtā virtuve) – vieta, kas jau vairākus gadus Viļņas Vecpilsētā visu vasaru gaida apmeklētājus piektdienu un sestdienu vakaros. Tas ir kaut kas starp pārtikas tirdziņu un restorānu zonu, kur iespējams nogaršot visdažādākos ēdienus, satikties un vienkārši labi pavadīt laiku.

7. Grandiozi Viļņas pilsētas svētki - multimākslas festivāls

Vasaras noslēgumā no 31. augusta līdz 2. septembrim noris lielākais un iespaidīgākais pasākums - Viļņas pilsētas svētki, kas pulcē ievērojamus māksliniekus, augsta līmeņa mūziķus, izstādes un uzstāšanās veltītas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, turklāt bez maksas. Svētku epicentrs būs lielākās brīvdabas vietas pilsētā – Katedrāles laukums, Ģedimina avēnija, Vingis parks un Kalnu parks. Festivāls ik gadu pulcē vairāk nekā 300 000 apmeklētāju. Iepriekšējos gados tajā uzstājušies tādi mākslinieki kā sers Eltons Džons, Bjorka, Gus Gus, Prāta Vētra un daudzi citi, bet šā gada programma drīzumā tiks izziņota. Plašāka informācija - http://www.vilniusfestivals.lt/EN/vilnius-city-fiesta/

