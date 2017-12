Pētījumā noskaidrots, kas varētu atturēt jaunus cilvēkus no smēķēšanas

Smēķēšana ir biežākais novēršamas nāves un vēža risks Apvienotajā Karalistē, un joprojām pārāk daudz jaunu cilvēku ir no tās atkarīgi.

Kamēr kopējie rādītāji ir samazinājušies, viens no sešiem 16-24 veciem jauniešiem Lielbritānijā smēķē, Skotijā šis rādītājs ir vēl augstāks - smēķē viens no pieciem.

«Nicotine and Tobacco Research» žurnālā publicētajā pētījumā aptaujāti 1000 jaunieši vecumā no 16 līdz 24 gadiem, kas atklāja, ka drukāts brīdinājums varētu atturēt vairāk jauniešu no smēķēšanas.

Pētījuma dalībnieki vērtēja parastu cigareti, tādu, kam uzdrukāts brīdinājums, un tādu, kas ietīta zaļā papīrā. Pētījuma dalībnieki atzina, ka, visticamāk, tie neizmēģinātu abas pārveidotās versijas.

Iepriekš Lielbritānijā tika pārdotas cigaretes ar brīdinājuma tekstu uz paciņām, bet kopš maija visi tabakas produkti tiek pārdoti standartizētā zaļā iepakojumā, kas tiek raksturots kā «neglītākā krāsa pasaulē».

Pētījumā apgalvots, ka klasiskā cigarešu iepakojuma dizaina maiņa varētu būt vēl viens solis smēķēšanas ierobežošanas virzienā.

Šā pētījuma vadošais autors norāda, ka

cigaretes ir vēl viens «komunikācijas rīks» un «mainot to izskatu, tās var kļūt mazāk pievilcīgas»,

piebilstot, ka jaunieši, kuri sāk smēķēt agrā vecumā, visticamāk, turpinās to darīt pieaugušā vecumā, tāpēc jebkas, kas var atturēt no smēķēšanas, var palīdzēt risināt iespējamās veselības problēmas turpmākajā dzīvē.

Tāpat pētījuma autori norāda, ka taktika padarīt cigaretes vizuāli nepievilcīgas varētu būt efektīvs veids, kā samazināt smēķējošo jauniešu skaitu.